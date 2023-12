Libertas, al cardiopalma arriva la vittoria con Legnano 67-66 che vale il primato

Livorno, 23 dicembre 2023 - Vittoria al cardiopalma per la Libertas: Legnano battuta di misura 67-66 al PalaMacchia. Una partita difficilissima, contro un avversario davvero insidioso, con un quarto quarto, non per deboli di cuore, che vale però il primato in classifica complice il regalo indiretto ricevuto dai cugini-rivali della Pielle, vittoriosa sul parquet di Montecatini contro Herons.

Che tradotto, significa, primato a tre per le squadre toscane a quota 24 punti.

STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all.Andreazza) LE: Raivio, Marino, Scali, Sipala, Sacchettini (all. Piazza)

1QT (18-15) Inizia con una schiacciata di Allinei la Libertas, dopo il bel recupero palla su Raivio (2-0). A bocca asciutta Legnano dopo 3’ di gara, con Ricci che porta la LL sul 4-0. Al 4’ però i Knights la ribaltano con i due punti di Scali e la tripla di Marino (4-5). Tripla dell’ex Sipala a segno per gli ospiti, replica immediata di Fantoni (8-8). Ruvido e intenso questo primo quarto. Al 7’, Libertas avanti di un possesso pienoi, dopo il libero a segno di Fratto (14-11). Fine primo quarto con la LL avanti con tre lunghezze di vantaggio (18-15).

2QT (35-38) Prova ad aumentare i giri del motore la Libertas alla ripresa del gioco col canestro dalla media di Lucarelli (22-17), a cui risponde subito Raivio (22-19). Di nuovo un possesso di vantaggio per gli amaranto. Bomba a segno per Legnano con Casini che tira incontestato, per il canestro del 22-22. Andreazza chiama il time out. Torna a segnare la Libertas uscita dal time out con Fantoni in lob (24-22). Fragonara pareggia subito (24-24). Bel jumper di Allinei dalla media distanza al 16’. Ancora parità (26-26). Musetto davanti di Legnano con la tripla di Casini a referto (26-29). Inerzia di partita sul finir di frazione a a favore degli ospiti complice il parziale di 8-0 (26-34). Time out chiamato da Andreazza per provare a scuotere la squadra. E questo succede: tripla di Amos Ricci e partita riaperta (33-36). Punteggio all’intervallo lungo 35-38 Legnano.

3QT (52-47) Fantoni a segno da sotto canestro a inizio terzo quarto (37-38). Contro sorpasso LL dopo lo splendido assist confezionato da Williams per la schiacciata al ferro di Fantoni (39-38). Tripla dall’angolo a segno per la Libertas con Allinei e parziale di 7-0 aperto. Legnano ancora a bocca asciutta nel terzo quarto sin qui (42-38). Fantoni, sempre Fantoni (44-38). Torna a segnare Legnano solo al 25’ con il 2/2 di Marino dalla lunetta (44-40). Tripla dal palleggio splendida di Allinei (47-40). Massimo vantaggio LL sul +11 (51-40). Terribile la fatica per Legnano di rimanere aggrappati al match, ma ci prova lo stesso fino a tornare sul -5 a 28” dalla sirena del terzo quarto, grazie a un contro break di 0-7. Fine terzo quarto 52-47 Libertas.

4QT (67-66) Barcolla ma non molla Legnano, dimostrando di vendere cara la palle anche in un parquet difficile da espugnare come il PalaMacchia. La squadra di Piazza trova nuova linfa e compattezza e torna sotto, fino a portarsi sul 56-52 con meno di 6’ da giocare. Andreazza chiama il time out per tentare di spezzare il flow degli ospiti. Planezio mette a segno il canestro del -2 (56-54). Legnano adesso difende a zona e pareggia al 36’ (56-56). Magia di Tozzi che con uno spin riporta avanti la LL (58-56). Palla persa banale degli amaranto e Legnano prima pareggia, prende il fallo e realizza il libero del (58-59). Tripla fondamentale di Bargnesi dal palleggio (61-59). Nel momento del bisogno arriva la tripla di Lucarelli: LL sul +5 (64-59). Legnano esce dal time out e Planezio non perdona dal perimetro (64-62) con 1’39” da giocare. Ultimi secondi di partita concitatissimi. Legnano la ribalta con la tripla dall’angolo di Raivio a 55” dalla fine (65-66). Succede di tutto negli ultimi secondi: Ricci penetra ma non sfonda. Sul ribaltamento Raivio si prende la palla, due o tre crossover, spara la tripla ma prende il ferro. Riparte la Libertas e Lucarelli tira fuori il coniglio dal cilindro: canestro tenendo il contatto che vale il 67-66 con 3” dalla sirena. Legnano batte la rimessa, palla di nuovo a Raivio, circondato da 4 maglie amaranto e non sa a chi dare la palla. Triplice fischio. La Libertas vince di misura 67-66. di Francesco Ingardia