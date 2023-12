Libertas Livorno “sette bellezze”: battuta in trasferta anche Avellino 64-69

Livorno, 3 dicembre 2023 - Libertas sette bellezze. Colpaccio degli amaranto ad Avellino, con la Del Fes battuta 64-69. Settima vittoria consecutiva dei ragazzi allenati da coach Marco Andreazza, al termine di una partita ben giocata e vinta cn la giusta dose di esperienza e maturità, soprattutto in difesa.

Trasferta insidiosa, su un parquet difficile come il Pala del Mauro degli Irpini. Proprio questa settimana il roster dei campani si è rafforzato con l’arrivo dell’ala ex Omegna Chinellato. Avellino di coach Crotti è squadra dura e completa sotto tutti i reparti, nonostante dei risultati e una classifica che sin qui rendono poca giustizia alle qualità dei giocatori a roster. Una partita dal significato ulteriore per gli amaranto, in onore e in memoria dello storico coach Ezio Cardaioli (stagione ’81-’84), recentemente scomparso.

Torna al PalaMacchia la Libertas nel turno infrasettimanale di mercoledì, e lo fa scontrandosi contro Bakery Piacenza, prima del big match di domenica prossima a Montecatini contro la capolista Herons.

STARTING FIVE

AV: Vasl, Nikolic, Burini, Verazzo, Bortolin (all. Crotti)

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Buca (all. Andreazza)

1QT (18-16)

Buca dal primo minuto. E’ questa la novità sul fronte Libertas. Andreazza manda in campo in quintetto inedito con Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Buca dalla palla a due. Avellino risponde con Vasl, Nikolic, Burini, Verazzo, Bortolin. Partono forti i padroni di casa che si portano sul +5 a metà frazione, con la prima tripla della serata, sponda Avellino, realizzata da Verazzo (9-4). Due giri d’orologio e la LL ribalta il punteggio e si porta avanti dopo il 2/2 dalla lunetta di Tozzi (9-10). Palla persa banale di Lucarelli al 9’ e il neo acquisto Chinellato ne approfitta per segnare il canestro del 13-14. Partita che entra nel vito sul finire del primo quarto con Avellino che alza i giri del motore: il centro Bortolin a canestro due volte, prima tramite rimbalzo offensivo, poi con un canestro dal perimetro (17-16). Punteggio dopo 10’ 18-16 per Avellino e Libertas sotto di due lunghezze.

2QT (34-35)

Avellino avanti di 4 alla ripresa del gioco con un canestro di Chinellato (20-16). Lucarelli replica immediatamente con la prima bomba della sua partita (20-19). Libertas di nuovo avanti al 12’ con il 2/2 dalla linea della carità. Bortolin fa valere i muscoli e il fisico sotto le plance e subisce il fallo del meno esperto Buca: canestro e libero aggiuntivo (23-21). Contro sorpasso LL con la tripla di Ricci al 14’ (23-24). Piccolo break degli amaranto che al 15’ si portano sul +4, sempre grazie ad Amos Ricci. Buca fallisce dalla lunetta il possibile massimo vantaggio, con 0/2 e Vasl non perdona allo scadere, con la tripla del -1. Anche Williams si fa sentire dalla lunga distanza con la tripla del 30-32. Perfetta parità al 20’ 34-34. Allinei subisce fallo e dalla lunetta fa 1/2 (34-35) Squadre all’intervallo lungo sul 34-35 Libertas.

3QT (53-58)

Al rientro in campo Saccaggi piazza la tripla del 36-40 LL. Buca da sotto va a rimbalzo e segna il canestro del massimo vantaggio di serata, sul +6 (36-42). Al 24' fallo di Buca su Bortolin, rimessa Avellino e canestro di Vasl con un piede sulla riga dell'arco (40-44). Altro break amaranto a metà frazione con la seconda tripla di serata del play olandese Williams che vale il +8 (41-49). Avellino torna sul -6 con il canestro in sospensione di Giunta (43-49). Fratto però non perdona e piazza la bomba innescato da Saccaggi (43-52). Libertas sul +10 con la terza tripla di Williams al 26’ (45-55). Chinellato e Bortolin i protagonisti di Avellino, per cercare di rimanere aggrappati alla partita, fino a tornare ad un possesso di svantaggio a una manciata di secondi dal terzo quarto (53-56). Bargnesi però penetra e punisce i padroni di casa (53-58), col canestro che chiude la terza frazione di gioco.

4QT (64-69)

Due minuti di attacchi inefficaci da ambo i lati alla ripresa del gioco. Giunta piazza la tripla del -3 al 32’ (55-58). Si segna col contagocce arrivati all’ultima frazione di gioco, segno anche di una possibile stanchezza dei quintetti in campo. Fondamentale la tripla di Lucarelli al 57’, dall’angolo (55-63). Burini per Avellino replica a stretto giro d’orologio che costringer Andreazza al time out con 2’38” dalla fine (58-63). Ci prova fino alla fine Avellino, grazie anche al canestro di Nikolic una volta entrati nell’ultimo minuto di gioco (61-65). Lucarelli dalla lunetta va 1/2 (64-68), con Andreazza che chiama il time out a 30” dalla fine. Corte le triple della disperazione per i padroni casa, con. Vasl e Bortolin che provano senza successo a ribaltare il punteggio. Al Pala del Mauro finisce 64-69, e via con la settima vittoria consecutiva degli amaranto.