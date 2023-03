Libertas-Pielle, Livorno s’infiamma nell’attesa del superderby: via alla prevendita, ecco i prezzi dei biglietti

Livorno, 10 marzo 2023 – Sale la ’febbre da derby’ a Livorno. Nonostante manchi ancora poco meno di un mese, il 5 aprile prossimo sarà per i tifosi labronici della pallacanestro una delle serate più attese dell’anno: quella in cui andrà in scena al Modigliani Forum (auspicabilmente sold-out, considerando anche il pienone del derby d’andata) tra la Libertas Livorno 1947 e l’Unicusano Pielle Livorno.

Una stracittadina con in palio la supremazia in città e il primato in classifica, dal momento che entrambe le squadre condividono a pari punteggio il primo posto nel girone A della regular season della Serie B, quando mancano solo 8 giornate alla conclusione del campionato 2022/2023.

Nonostante le due squadre stiano attualmente ricaricando le batterie, approfittando della sosta per fare spazio ai recuperi di campionato e alle Final Four di Coppa Italia di Busto Arsizio, la caccia al biglietto per il turno infrasettimanale del 5 aprile è già cominciata. Anche perché la Libertas ha deciso di portarsi avanti con la prevendita dei tagliandi.

Si possono già comprare i biglietti presso la sede della società amaranto in via Borra (il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; il venerdì dalle 17 alle 20) e online su Vivaticket.

I prezzi: 12euro in curva (10euro per U18 e 1euro per U12), 15euro per la tribuna 3°anello (10euro per U18 e 1euro per U12), 18euro per la tribunale 1° e 2° anello (10euro per U18 e 1euro per U12), 30euro per il parterre (40euro nel retro panchine e 50euro per il parterre centrale).

Francesco Ingardia