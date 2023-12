Libertas, stop a Montecatini: Herons vince 82-71

Livorno, 10 dicembre 2023 - Cade la Libertas sul parquet del PalaTerme di Montecatini. Herons ha la meglio sugli amaranto, battuti 82-71. Una vittoria che vale per i Termali il primato solitario in classifica. Certo, era indubbiamente il match di cartello della 14esima giornata del girone A, con le due squadre appaiate in testa alla classifica a quota 20 punti. La Libertas di coach Andreazza si è presentata al PalaTerme di Montecatini forte di un filotto impressionante di 8 vittorie consecutive, anche se incerottara in alcuni suoi elementi cardine come Greg Allinei, alle prese da una settimana con un fastidio muscolare. I padroni di casa, dal canto loro, rappresentano una vera e propria corazzata, profonda, fisica, ben messa in campo da coach Barsotti, con un roster pieno zeppo di talento: Benites, Arrigoni, Sgobba, Dell'Uomo, solo per citarne alcuni. All’appello manca il talento argentino Chiera, assente per infortunio.

Prossimo impegno degli amaranto, domenica 17 dicembre alle 18 al PalaMacchia contro Paperdi Caserta.

STARTING FIVE

HE: Benites, Natali, Arrigoni, Sgobba, Carpanzano (all.Barsotti)

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni (all.Andreazza)

1QT (18-17)

Quintetto delle certezze, quello schierato da coach Andreazza che manda sul parquet del PalaTerme Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni. Replica Barsotti per Herons con Benites, Arrigoni, Sgobba, Natali, Carpanzano. Perentoria la partenza di Herons che nel giro di 3’ piazza sette punti, grazie a Natali e Carpanzano lasciando a secco gli amaranto (7-0). Comincia a carburare la Libertas a metà frazione grazie alla tripla di Lucarelli, autore dalla lunetta dei primi punti degli amaranto di questa partita, che chiude il gap creato in apertura dai Termali (9-7). Al 7’ Carpanzano piazza la bomba che dà un possesso pieno di vantaggio a Herons (12-9). Sul ribaltamento di fronte va corta la tripla tentata da Bargnesi, Sgobba in contropiede ne approfitta e va al ferro (14-9). Chiusura di quarto parecchio tattica e piena di falli: Bargnesi fa 2/2 alla lunetta al 9’ (14-12). Ancora Bargnesi si rende protagonista con la tripla a pochi secondo dalla sirena del 18-17, che chiude il quarto. Sotto di una lunghezza la LL dopo 10’.

2QT (38-32)

Prova a scappare via Herons in avvio di secondo quarto, portandosi sul +5 dopo lo step back di Arrigoni dalla media (24-19). Al 13’ Andreazza chiama il time out per spezzare il flow dei padroni di casa, dopo la penetrazione vincente del play Benites (26-21). In uscita, sale in cattedra Tozzi, prima con un 2/2 dalla lunetta, poi con altri quattro punti di fila su azione che valgono il sorpasso LL al 16’ (26-27). Sgobba punisce la difesa amaranto e riporta i suoi compagni avanti di una sola lunghezza (28-27). Al 17’ gioco da 4 punti per Sgobba: prima con la tripla e poi con il libero addizionale (32-27). Nel giro di un minuto due bombe sulla sirena per entrambe le compagini: prima Tozzi per la Libertas, poi Dell’Uomo per Herons (35-30). Piccolo gap aperta dai Termali sul finire di secondo quarto con Arrigoni che piazza la palla del +6 (38-32).

Punteggio dopo 20’ 38-32, con la Libertas sotto di due possessi pieni.

3QT (62-54)

Massimo vantaggio di serata per Herons che alla ripresa del gioco piazza la tripla del +9 con Natali (41-32). Al 22’ Fratto da sotto in appoggio al tabellone la palla del 44-36, dopo l’ennesima tripla di Natali che aveva portato in doppia cifra il vantaggio dei padroni casa. Time out al 23’ chiamato da Andreazza, costretto dopo la palla persa dalla Akern sfruttata da Benites che in ripartenza assiste Natali: 48-36 e Fabo sul +12. Francesco Fratto non demorde e segna la tripla del 48-39 al 23’. Si conferma letale dal perimetro Herons in questa terza frazione, con Sgobba a segno al 24’ (51-42). Prova a rispondere la Libertas, sempre dal perimetro, con Allinei (53-45). Al 29’ Fratto prova a tenere la sua squadra agganciata alla partita, co il canestro del 59-52. Punteggio dopo 30’ 62-54 Herons.

4QT (82-71)

Quarto quarto all’insegna dei padroni di casa, che si portano sul +11 alla ripresa del gioco grazie al rimbalzo offensivo che vale la tripla di Dell’Uomo (65-54). Riduce a singola cifra lo svantaggio la Libertas grazie al suo play amaranto Williams (65-57). Di nuovo, accorcia le distanze Lucarelli che porta i suoi sul -7 al 34’ (67-60). Replica immediata di Dell’Uomo (69-60). Tripla ammazza partita al 35’ di Natali, con Herons che torna avanti oltre i dieci punti (72-60). Due giri d’orologio dopo, Arrigoni segna per Montecatini il canestro del 76-63. Fantoni da sotto, canestro del -13 a 2'30" dalla fine (78-65). Bomba della speranza per la LL con Bargnesi a segno (80-71) al 40’. Ultimi due punti per Herons, che chiude il match sul 82-71, confermandosi capolista in solitario.