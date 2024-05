“Livorno a due”, un tuffo nella storia del basket livornese

Livorno, 21 maggio 2024 – Sono a Livorno per seguire e documentare le emozioni dei play off di Libertas e Pielle, i membri della troupe della Montalo Production che stanno realizzando la docu-serie “Livorno a due”, dedicata alla storia del basket labronico.

Si tratta di una serie scritta da Silvio Laccetti e Stefano Blois, con la regia di Laccetti, che esplorerà il rapporto molto particolare tra Livorno e il basket, nella storia partendo dalla rivalità tra Libertas e Pielle.

«Il basket e lo sport – spiegano gli autori – saranno però il pretesto per raccontare Livorno e la livornesità a trecentosessanta gradi per realizzare una serie che sappia includere le sfumature di una città che da sempre è stata in grado di convivere con la diversità. Una docu-serie che declinerà il tema del dualismo su più fronti, svelandone le sue dinamiche culturali, sociali, politiche – come la stessa log line della docu-serie “Non è mai stata soltanto una partita” vuole esprimere».