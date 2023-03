Livorno, a Ostia Mare il nuovo ri-debutto di Collacchioni. Ecco la probabile formazione

Lorenzo Collacchioni

Livorno, 18 marzo 2023 – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Ostia Mare e Unione Sportiva Livorno 1915. La partita, in programma allo stadio Anco Marzio domenica alle 14.30, si giocherà a porte chiuse per questioni di sicurezza dello stesso impianto.

Sarà inoltre la prima partita di mister Lorenzo Collacchioni, tornato sulla panchina amaranto dopo le dimissioni di inizio settimana di Vincenzo Esposito, che dovrà sfatare il tabù trasferta con l’US Livorno che non vince fuori casa dalla terza partita di campionato. Insomma tanti stimoli nonostante una stagione praticamente conclusa, con il solo obiettivo playoff che, anche se in caso di vittoria finale, non garantirebbe l’accesso diretto alla Serie C.

È così che Collacchioni ha parlato in conferenza stampa della delicata gara di quest’oggi partendo però dalle emozioni di essere ritornato ad allenare gli amaranto: "Sono più carico di prima e l’esperienza iniziale mi ha fatto crescere – ha detto – Ritrovo un gruppo rinnovato, ma motivato con grande voglia".

Chiaramente la domanda successiva si è riferita alla qualità tecnica del nuovo Livorno rispetto a quello di inizio stagione: "Non so rispondere, devo conoscere meglio i nuovi ragazzi – ha sottolineato – Sicuramente trovo una squadra con caratteristiche diverse rispetto alla prima, ma entrambe avevano delle potenzialità".

Collacchioni ha poi proseguito parlando dell’esonero e dell’essere tornato: "Sono sincero, speravo di poter ritornare ad allenare il Livorno, ho avuto delle opportunità ma non le ho neanche prese in considerazione – ha continuato – L’esonero? Non voglio perdere energie guardando indietro. Voglio dare il 110% in questi due mesi e perché no, sperare che mi cambino la vita".

Per quanto riguarda la partita, l’US Livorno avrà parecchi indisponibili: su tutti Andrea Fancelli e Faissal El Bakhtaoui. Per rimpiazzare il 2004 dunque giocherà il pari età Almamy Camara sulla corsia destra. Anche su questo punto mister Collacchioni ha un’idea ben precisa: "Chiaramente gli infortuni ci condizionano e costringono a cambiare qualcosa. Abbiamo però gli uomini giusti per fare bene. Su una cosa sono certo. Giocherà chi avrà più fame, non guarderò in faccia nessuno".

Le probabili formazioni:

Ostia Mare (3-5-2): Borrelli; Sbardella, Mazzei, Pasqualoni; Lazzeri, Compagnone, Santarpia, Tirelli, Pompe; Taviani, De Cenco. All. Perrotti.

US Livorno (3-4-3): Bagheria; Giampà, Russo, Giuliani; Camara, Luci, Greselin, Lorenzoni; Pecchia, Lucatti, Lo Faso. All. Collacchioni

Filippo Ciapini