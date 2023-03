Livorno-Arezzo 0-4, rivedi la nostra diretta web

Tifosi del Livorno in Curva Nord (Foto Novi)

Livorno, 12 marzo 2023 – A Livorno l’Arezzo vince 4-0. Rivedi la nostra cronaca.

90’+4’ – La partita è terminata: Livorno-Arezzo 0-4.

90’-2’ – Cambio nel Livorno: esce Luci, entra Belli.

90’ – Sono 4 i minuti di recupero.

85’ – L’Arezzo non vinceva a Livorno dal 1975… Era il 21 dicembre e finì 0-1 con gol di Tombolato.

Il gol: poco da dire, in superiorità numerica riesce tutto bene. Difesa labronica sbilanciata, Cartisani (2004) si fa trovare pronto e appoggia in rete.

81’ – Quarto gol dell’Arezzo: Cantisani fa 0-4.

80’ – L’Arezzo addormenta la partita che ormai ha in pugno. Il Livorno cerca la via del gol della bandiera, ma in 9 contro 11 è dura. Sempre forte comunque l’incitamento della Curva Nord.

79’ – Cambi nel Livorno: Esce El Bakhtaoui, entra Longo. Esce G.Neri, entra Pecchia.

75’ – Cambio nell’Arezzo: esce il capitano Settembrini, entra Arduini.

73’ – Cambio nell’Arezzo: esce Lazzarini, entra Pretato.

70’ – Ammonito Cartisani dell’Arezzo.

65’ – La partita ormai ha ben poco da dire, l’Arezzo gestisce gli spazi lasciati liberi dal Livorno in 9 uomini.

64’ – Cambi nell’Arezzo: escono Castiglia e Damiani, enterano Foglia e Bianchi.

Il gol: Convitto si porta in area, salta tutti, poi cede a Cartisani che insacca. Livorno-Arezzo 0-3.

63’ – Terzo gol dell’Arezzo: Cantisani 0-3.

60’ – Atti di grande generosità del Livorno che è in 9: Luci spazia in ogni zona del campo. L’Arezzo amministra il duplice vantaggio.

59’ – Cambio nell’Arezzo: esce Pattarello, entra Convitto.

Sono 4551 gli spettatori presenti in totale oggi al “Picchi”

55’ – Cambio nel Livorno: esce Lo Faso, entra Russo.

54’ – Traversa dell’Arezzo! Castiglia di sinistro dal limite

52’ – Destro di Lazzarini, Bagheria para in due tempi.

46’ – Nell’intervallo il Livorno inserisce Giuliani al posto di Bruzzo.

46’ – Cominciato il secondo tempo.

45+3’ – Fine primo tempo: Livorno-Arezzo 0-2

44’ – Espulso Lucarelli! Livorno in 9. L’esterno reo di un fallo da dietro, rosso diretto.

Il gol: fa tutto Pattarello che beve come birilli i difensori. La palla non è intercettata da nessuno, Castiglia la adagia in rete.

43’ – Raddoppio dell’Arezzo! Castiglia 0-2. Pattarello va via sulla destra, Castiglia si avventa sulla palla e mette a segno col tap-in.

40’ – Sempre l’Arezzo in vantaggio 0-1, ma il Livorno tiene alta la testa: nonostante in inferiorità numerica, la squadra di Esposito non molla.

37’ – Lucarelli ci prova, Trombini para con i piedi e devìa in corner!

36’ – Pattarello marcato da Giampà arriva al tiro, ma è fiacco e Bagheria para distendendosi.

34’ – Ammonito Lazzarini dell’Arezzo.

33’ – Rasoterra di Bruzzo dal limite, Trombini para.

32’ – Di testa Bruzzo su cross di Lucarelli da interno area: la palla va alta sulla traversa.

31’ – Palo dell’Arezzo! Il tiro da fuori area è di Zona.

30’ – Prova a reagire il Livorno, ma l’Arezzo chiude e sfrutta la superiorità numerica.

27’ – Espulso Benassi del Livorno, era al secondo giallo. Livorno in 10 uomini.

Il gol: Cantisani dalla bandierina, palla in area: Gucci è appostato completamente solo, nessun difensore amaranto interviene sul traversone. Gucci colpisce di testa e insacca il vantaggio aretino. Sesto gol per lui con la maglia dell’Arezzo.

25’ – Gol Arezzo: 0-1. Gucci di testa sugli sviluppi di un corner.

24’ – Cantisani dal limite: si stende Bagheria e devia in corner.

21’ – Alto tenore agonistico, l’Arezzo adesso si fa più intraprendente e prova a cambiare l’inerzia della partita.

18’ – La difesa amaranto spazza su una punizione dell’Arezzo che recupera qualche metro.

14’ – Ammonito Benassi.

13’ – Si fa vivo l’Arezzo. Pattarello dalla distanza, palla sul fondo

10’ – Ancora 0-0. Inizio molto vivace, le due squadre si affrontano a viso aperto.

7’ – Tiro di G.Neri di poco fuori. Il Livorno spinge.

4’ – Palo del Livorno: Lo Faso! Poi El Bakhtaoui sulla ribattuta, ma Trombini para. Ritmo alto della partita.

1’ – Partita iniziata dopo 1 minuto di raccoglimento per le vittime di Cutro. Livorno in maglia amaranto, Arezzo in casacca bianca.

Le formazioni:

Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, G. Neri, Lucarelli; Bruzzo; Lo Faso, El Bakhtaoui. A disposizione: Fogli, Longo, Giuliani, Frati, Belli, Pecchia, Greselin, Camara, Russo. All. Esposito

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Polvani, Risaliti, Zona; Settembrini, Damiani, Castiglia; Cantisani, Gucci, Pattarello. A disposizione: Viti, Pretato, Bianchi, Convitto, Gaddini, Arduini, Bramante, Pericolini, Foglia. All. Indiani

Arbitro: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno