Livorno, bel poker nell'esordio a Poggibonsi: gli amaranto vincono 1-4

Poggibonsi (Siena), 10 settembre 2023 - Amaranto forza quattro nella prima giornata di campionato che contro l’ostico Poggibonsi vincono per 1-4 dando ottimi segnali di forza a tutto il girone.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 parte bene e dopo dieci minuti va in vantaggio con Giordani raddoppiando poi con Nardi. Cesarini su rigore poi allunga nuovamente il distacco, accorciato dalla rete di Motti, mentre Mutton mette il punto esclamativo su una prestazione decisamente importante.

Tanti aspetti positivi e altri su cui lavorare, ma chiaramente questo è un ottimo inizio che dà morale in vista del big match contro il Grosseto, in programma domenica prossima allo stadio Armando Picchi.

Le conferme

Mister Favarin conferma gli undici titolari usciti vittoriosi contro il Seravezza in Coppa Italia. Nel 4-3-1-2 gli amaranto si schierano con Valerio Biagini in porta, Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sugli esterni con Duccio Brenna e Matteo Ronchi al centro. In mezzo al campo il terzetto formato da Daniele Bartolini, Niccolò Nardi e Filippo Bellini mentre nel reparto offensivo, Alessandro Cesarini a supporto di Giulio Giordani e Cristian Mutton.

Dopo una brevissima fase di studio, e una rete clamorosa divorata dall’attaccante del Poggibonsi Motti, è l’US Livorno a ingranare la marcia e al decimo passa in vantaggio con Giordani, bravissimo a spizzare una punizione testa di Bartolini. Neanche il tempo di esultare che l’autore del vantaggio amaranto recupera palla al limite della difesa avversaria, salta due difensori e serve un bel pallone rasoterra per Nardi che arriva in rimorchio e di prima intenzione calcia a rete.

Il Poggibonsi prova a reagire sempre con Motti che, prima si fa ipnotizzare da un ottimo Biagini mentre, successivamente, trova il colpo da breve distanza che accorcia le distanze. Alla mezz’ora di gioco però Bellini si gira in un fazzoletto e viene atterrato in area, per l’arbitro nessun dubbio e rigore sacrosanto. Dal dischetto Alessandro Cesarini incrocia il tiro e sigla il suo secondo gol stagionale dopo quello all’esordio in Coppa Italia.

Il primo tempo si chiude con una bella parata di Biagini che impedisce di fatto il secondo gol dei padroni di casa.

Sotto controllo

Nella seconda frazione gli amaranto provano a gestire il vantaggio e ripartire per chiudere definitivamente la gara. Scattata l’ora di gioca l’Unione Sportiva Livorno 1915 trova il poker con Cristian Mutton, bravo a intuire la respinta corta del portiere sul tiro di Menga e piazzare la palla in rete col mancino. I ragazzi di mister Giancarlo Favarin, però, non sembrano accontentarsi e ancora Cesarini prova a trovare la sua doppietta personale con un bel tiro a giro da fuori, parato dall’estremo difensore del Poggibonsi. A risultato praticamente messo in cassaforte gli amaranto si preoccupano di mantenere il vantaggio e la condizione fisica senza strafare.

Un ottimo debutto dunque per gli amaranto che dominano per gran parte della partita contro una bella squadra che, probabilmente, finirà nelle parti alte della classifica. Tanti aspetti positivi e altri negativi, come per esempio una difesa che nel primo tempo ha concesso troppo. Sicuramente però con il lavoro e la dedizione sarà facile limare questi dettagli. Chi ben comincia…

di Filippo Capini

Il tabellino

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Bigozzi, Cecchi, Borri, Di Paola (74' Calà); Camilli, Marcucci (59' Rocchetti), Mazzolli (74' Gistri); Barbera, Bellini (59' Mencagli); Motti (80' Saccardi). A disposizione: Di Bonito, Saccardi, Fiaschi, Bartolozzi, Martucci. All. Calderini.

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli (35’ Menga), Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (85' Luci), Bartolini (61' Caponi), Nardi; Cesarini (80' Savshak); Giordani, Mutton (72' Palma). A disposizione: Albieri, Frati, Camara, Kosiqi. All. Favarin

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Marcatori: 10' Giordani, 11' Nardi, 23' Motti, 30' rig. Cesarini, 63' Mutton.

Note: angoli 6-7, ammoniti Camilli e Bigozzi, recupero 2' e 4’.

SERIE D, GIRONE E: RISULTATI E CLASSIFICA (CLICCA)