Italia-Ucraina 85-75 a Livorno, rivedi il nostro speciale!

Livorno, 23 febbraio 2023 - Dopo tanti anni la grande pallacanestro è tornata a Livorno. Lo ha fatto con il match Italia-Ucraina terminato 85-75, valido per qualificazione ai prossimi Mondiali. L'Italia si è presentata qui già promossa, ma il Modigliani Forum di Livorno era ugualmente gremito in ogni ordine di posto e festante. E non poteva essere altrimenti: ottomila persone sugli spalti per gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco (video) che proprio qua a Livorno, trent'anni fa, visse un'esperienza fondamentale per la sua carriera e la sua vita. Una grande occasione per la città, che da un lato si è tuffata nei ricordi del passato e dall'altro sogna il ritorno in Serie A, con la Libertas e la Pielle che stanno dominando il campionato cadetto. "Il Telegrafo Livorno online" vi ripropone le emozioni più belle della serata. Potete riviverle con noi con la cronaca minuto per minuto, le foto e i video a cura di Francesco Ingardia e Foto Novi. La Nazionale italiana di basket a Livorno (Foto Novi) IL CT POZZECCO DOPO LA PARTITA: CLICCA PER IL VIDEO di Francesco Ingardia ORE 22.54 - E' finita! L'Italia batte l'Ucraina per 85-75 al Modigliani Forum di Livorno. Decisivo il parziale di 27 a 18 dell’ultimo quarto. Una vittoria che fan ben sperare in ottica mondiali,...