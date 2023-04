Livorno, c’è il Trestina. Collacchioni: "Obiettivo play off". Giornata speciale per Luci: 369 volte amaranto come Lessi

Livorno, 15 aprile 2023 – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Trestina. Gli amaranto (domenica 16 aprile ore 15) giocano all’Armando Picchi la prima di quattro partite importantissime in vista dei playoff. L’obiettivo, anche se difficile, sarà quello di fare più punti per provare a ottenere il miglior piazzamento in classifica.

È così che mister Collacchioni ha presentato la difficile sfida parlando prima di tutto della gara contro il Tau: "Squadra calata? Mi baso su quello che vedo in settimana e i ragazzi si sono allenati bene – ha detto - Contro il Tau è stata una partita particolare, sicuramente dobbiamo fare di più, quello che abbiamo fatto fino adesso non ci basta".

Vincere per ripartire bene, ritrovare i tre punti, la fiducia e gli stimoli in vista di un traguardo finale: "I playoff? Io ci credo sempre, partiamo da lì e non diamo per scontato niente. Ci credo perché vedo i ragazzi, parlo con loro e li percepisco. Non è in dubbio che ci crediamo, bisogna però conquistarceli. Non sarà facile, ma noi bisogna dare il massimo".

Durante la conferenza stampa inoltre c’è stato spazio per un commento sul nuovo presidente Joel Esciua anche se, Lorenzo Collacchioni ha predicato calma e concentrazione sulla squadra: "Non giochiamo per qualcosa o per qualcuno, ma per un obiettivo. Il resto è un contorno importante ma per la città – ha aggiunto – Con il presidente ci siamo conosciuti, ma non conosco la società. Sarò banale, ma noi ci concentriamo sulla partita".

La formazione

E se da una parte il reparto infermeria si svuota dove ai lungodegenti Francesco Neri, Federico Apolloni e Matteo Bontempi si aggiunge il solo Matteo Frati, quella contro il Trestina sarà una partita speciale per capitan Andrea Luci, che raggiungerà Mauro Lessi al primo posto nella classifica delle apparizioni in maglia amaranto: "Devo fare tante valutazioni, non voglio entrare nei dettagli. Fancelli e Bruzzo sono stati fermi un mese, vediamo se giocheranno. Anche Andrea Luci ha avuto un piccolo problema, sarà per lui comunque una giornata speciale".

Tornando al campo, l’allenatore amaranto ha continuato a ribadire l’importanza di iniziare bene questo tour de force per finire bene la stagione: "Finire in una certa maniera ne vale sia a livello individuale che di squadra, a noi interessa quello. Per adesso è un campionato sotto le aspettative, ma abbiamo un obiettivo da raggiungere che non è mai scontato. Finire bene sarebbe un beneficio per tutti, ambiente compreso".

Infine due parole sul Trestina: "Loro hanno cambiato tantissimo e preso giocatori di valore, hanno fatto quattro punti in due partite con buone prestazioni. Dovremo trovare più soluzioni per cercare di sbloccarla e aprire più spazi, ci lavoriamo però dobbiamo entrare decisi e prenderci quello che vogliamo".

Filippo Ciapini