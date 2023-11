Livorno, c’è la trasferta in Coppa contro il Follonica Gavorrano. La probabile formazione

Livorno - Novembre intenso per il Livorno che da qualche settimana si sta ritrovando a giocare tre volte a settimana. Tra Campionato e Coppa Italia infatti il calendario degli amaranto è molto fitto ed è così che, ogni volta, si complicano le scelte di mister Giancarlo Favarin.

Mercoledì pomeriggio, alle 14,30, l’US Livorno sfiderà nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia il Follonica Gavorrano allo stadio Malservisi-Matteini.

Per il tecnico amaranto però sarà l’occasione di impiegare tutta la rosa a disposizione facendo sì turn over ma anche mettendo nelle gambe minuti di gioco per chi che, per una questione di quote o scelte tecniche, sta trovando poco spazio.

Sicuramente Favarin riproporrà la difesa a tre che, in questo periodo, è stata ben mentalizzata dai suoi ragazzi.

In porta tornerà Valerio Biagini dopo la panchina di domenica scorsa contro il Montevarchi. A difenderlo ci sarà il terzetto composto da Andrea Fancelli, Gianmarco Bassini e Matteo Ronchi. Il centrocampo a cinque vede numerosi ritorni dal primo minuto che, solitamente, hanno sempre giocato dal primo minuto.

Sugli esterni infatti Tommaso Nizzoli proseguirà con il suo completo recupero mentre sulla corsia opposta agirà Leonardo Brisciani. Il classe 2005 infatti, nonostante la meritata convocazione nella rappresentativa di Serie D, in campionato sta trovando meno spazio a causa dell’impiego dell’oramai inamovibile di Felipe Curcio.

A centrocampo invece Lorenzo Sabattini, oramai in grande spolvero, sarà insieme a Lorenzo Ferraro e capitan Andrea Luci che contro il Montevarchi non ha giocato causa di una squalifica.

In attacco ci sono due posti per i tre attaccanti Elia Menga, Luis Henrique e Cristian Mutton con i primi due in vantaggio per partire titolari.