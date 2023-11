US Livorno-Cenaia 3-1, gli amaranto tornano a vincere al Picchi

Livorno 19 novembre 2023, Torna a vincere tra le mura amiche l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Cenaia passa per 3-1 e chiude con sette punti in tre partite una settimana a dir poco intensa. Gli amaranto trovano un uno-due velocissimo alla mezz’ora del primo tempo grazie alle reti di Menga e Nardi, chiude la partita Brenna al novantesimo. Inutile la rete della bandiera di Macchia.

Massiccio turnover per mister Giancarlo Favarin che schiera Valerio Biagini in porta con la difesa a tre composta da Matteo Ronchi, Ivan Savshak e Gianmarco Bassini. Il centrocampo a cinque vede gli esterni Felipe Curcio, all’esordio in maglia amaranto, e Filippo Bellini mentre in mezzo al campo capitan Andrea Luci, Lorenzo Sabattini e Niccolò Nardi. In attacco l’inedita coppia formata da Elia Menga e Cristian Mutton.

La prima mezz’ora è tutt’altro che esaltante quella vista all’Armando Picchi con gli amaranto che non riescono a trovare la via della rete anche grazie al fitto assetto difensivo degli ospiti. Al 32esimo però l’US Livorno va in vantaggio con Menga che, dopo aver calciato da dentro l’area di rigore, si avventa sulla respinta corta del portiere per concludere a rete. Dopo tre giri di orologio la squadra di mister Giancarlo Favarin trova immediatamente il raddoppio con la seconda rete consecutiva di Nardi che da fuori area lascia andare un bel destro che, complice la deviazione di un difensore del Cenaia, spiazza un incolpevole portiere.

Livorno ancora protagonista in fase offensiva con Sabattini che dai 30 metri colpisce l’incrocio dei pali. Gli ospiti però rialzano la testa con il livornese Macchia che accorcia le distanze sfruttando un errore in fase di disimpegno di Ronchi. Il secondo tempo riparte sulla stessa lunghezza della prima frazione con una prima fase di studio e con il passare del tempo entrambe le squadre alla ricerca rispettivamente del terzo gol e del pareggio. Superata l’ora di gioco è il Cenaia a rendersi pericolosa nuovamente con Macchia che da fuori area prova a sorprendere un attento Biagini. Il tempo scorre e gli amaranto sembrano soffrire l’intensità degli ospiti faticando a trovare spunti nell’area di rigore avversaria.

Il primo tiro dell’US Livorno nel secondo tempo arriva al 75esimo con il neo entrato Cesarini, bravo a saltare un difensore e provare a incrociare dalla destra. Il vero brivido della partita arriva dopo cinque minuti con Caciagli che lascia partire un traversone su cui Rossi, da solo davanti a Biagini, non arriva per pochi centimetri. Il cronometro scorre e gli amaranto riescono a chiudere la partita al novantesimo con Brenna che anticipa tutti di testa e segna proprio sotto la curva Nord. Termina così la partita dopo sei minuti di recupero.

Una prestazione, quella degli amaranto, oggettivamente brutta considerando anche le posizioni di classifica opposte. Tre punti però che fanno sicuramente bene alla squadra, alla classifica e all’ambiente. Ci sarà comunque da analizzare la sterilità offensiva degli amaranto che segnano tre reti dettate da altrettanti episodi. Troppo poche le azioni degne di nota in fase offensiva per una squadra che punta a vincere il campionato.

IL TABELLINO

US Livorno (3-5-2): Biagini; Savshak, Ronchi (75' Brenna), Bassini; Bellini, Nardi, Luci (75' Cesarini), Sabattini, Curcio (84' Fancelli); Menga (68' Kosiqi), Mutton (67' Giordani). A disposizione: Albieri, Coriano, Luis Henrique, Camara. All. Favarin

Cenaia (3-5-1-1): Baroni; Benassi (73' Di Bella), Pasquini, Papini;(82' Malara), Caciagli, Simonini (82' Accordino), Sanyang (73' Rustichelli), Borselli; Quilici (82' Zaccagnini); Macchia. A disposizione: Simoncini, Velani, Fenzi, Cocucci. All. Macelloni

Arbitro: Tagliente di Brindisi

Reti: 32' Menga, 35' Nardi, 40' Macchia, 90’ Brenna

Note: angoli 6-3, ammoniti Sanyang, Mutton, Luci, Benassi, Brenna, recupero 3'+6', spettatori 2.602