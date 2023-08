Livorno, cercasi bomber a tutti i costi / Foto

Livorno, 2 agosto 2023 – L’ufficialità del passaggio all’Aglianese di Riccardo Bocalon è stato un boccone amaro per i tifosi dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Il nuovo attaccante neroverde infatti rappresenta un ottimo colpo per la Serie D e la delusione è dettata dal fatto che, oggettivamente, abbia scelto una piazza storicamente meno appetibile rispetto a quella dell’US Livorno.

Come abbiamo detto e ripetuto, però, gli attaccanti top di categoria hanno comunque un costo, anche elevato, ma che però una volta tesserati consentono di fare un salto in avanti.

Cosa sta succedendo dunque negli uffici della società amaranto? Sicuramente il direttore sportivo Raffaele Pinzani sta lavorando giornalmente per assicurare almeno due attaccanti importanti a mister Giancarlo Favarin, ma chiaramente presentarsi in ritiro senza uno stralcio di punta lascia parecchi punti interrogativi.

Chi sarà il prossimo bomber amaranto? Sarà all’altezza della situazione? Potrà dare un contributo fondamentale per le ambizioni di classifica della squadra? Chiaramente tutto l’ambiente amaranto si augura che tutte le risposte siano affermative e che ben presto possa raggiungere i compagni a Pievepelago, ma al momento le speranze della piazza si stanno affievolendo.

C’è sempre tempo, almeno un mese, ma per adesso l’unico aspetto oggettivo è che tutte le squadre che puntano a fare un grande campionato si sono sistemate a dovere assicurandosi attaccanti come Vieri Regoli, Facundo Marquez, Damiano Rinaldini, Gianni Riccobono e lo stesso Riccardo Bocalon.

Questa attesa però farebbe pensare a un colpo in canna pronto a essere sparato e che, ovviamente, farà tornare il sorriso ai tifosi amaranto.

La trattativa con Leonardo Pavoletti, come abbiamo già detto a inizio settimana, è difficilissima ma la volontà del giocatore potrebbe stuzzicare la dirigenza amaranto. Ci sarà presto un incontro? Non lo sappiamo. Il giocatore è in ritiro col Cagliari e mister Ranieri sembrerebbe intenzionato a trattenere il capitano. Quello che è certo, però, è che sicuramente, il prossimo anno, il capitano rossoblù sarà in cima alla lista dei desideri di Joel Esciua. E per questa stagione? Non resta altro che attendere le ufficialità.

di Filippo Ciapini