Idea Pavoletti: il Livorno imbocca la pista del superbomber

Livorno, 31 luglio 2023 – Pronti, partenza… via. È iniziato nella mattinata di ieri il ritiro pre-stagione dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che alle 9 in punto è partita alla volta di Pievepelago, Appennino modenese, non lontano dall’Abetone. Una località che ben si presta a svolgere la preparazione con temperature più adatte. La squadra amaranto adesso tra amichevoli e allenamenti disputerà ben ventiquattro giorni di preparazione.

I convocati

Al momento i convocati sono 20 con i 3 portieri (Albieri 2004, Biagini 2003 e l’ultimo aggregato Ciobanu 2005); il reparto difensivo al completo composto da Duccio Brenna (1998), Leonardo Brisciani (2005), Andrea Fancelli (2004), Matteo Fissore (1996), Tommaso Nizzoli (2004) e Matteo Ronchi (1996).

Tra i centrocampisti invece figurano Daniele Bartolini (1995), Filippo Bellini (2005), il neo acquisto Luca Ferraro (2004), capitan Andrea Luci (1985), Niccolò Nardi (2004), Giuseppe Palma (1994), Lorenzo Pecchia (2002) e Lorenzo (Sabattini).

In attacco invece abbiamo Matteo Frati (1995) e la talentuosa quota Elia Menga (2004). Poi anche il nuovo acquisto Giulio Giordani (1994). Non è da escludere che a breve si aggregherà anche il giovane 2005 Matteo Martino Coriano così come il tanto agognato attaccante. Sempre dalla società amaranto è arrivata la nota che saranno aggregati anche sei ragazzi in quota che si giocheranno le proprie carte durante questa prima parte di ritiro.

Il mercato

La vera bomba però arriva dal mercato. Secondo alcune nostre indiscrezioni infatti la società amaranto del presidente Joel Esciua dovrebbe incontrare durante questa settimana l’attaccante livornese Leonardo Pavoletti. Il capitano del Cagliari e assoluto protagonista della cavalcata in Serie A dei sardi durante i playoff, sognerebbe infatti un ritorno a casa e la nuova proprietà potrebbe essere l’occasione giusta per farlo.

L'operazione

L’operazione è difficilissima e tanti sono i nodi cruciali della trattativa a partire dal contratto del calciatore che scadrà tra un anno.

Dunque nel caso in cui il Cagliari accettasse una risoluzione consensuale con una buonuscita in favore del classe 1988 a quel punto le parti potrebbero mettersi sedute e iniziare con le trattative.

L’attaccante

Ovviamente un attaccante top come Leonardo Pavoletti rappresenterebbe un enorme salto di qualità per la squadra amaranto e come tutti i grandi centravanti dovrà essere presentata un’offerta importante anche dal punto di vista economico.

La volontà però del calciatore sembrerebbe chiara e non è da escludere dunque che ci potranno essere sorprese nel corso di questi giorni fondamentali. Sognare non costa niente.

di Filippo Ciapini