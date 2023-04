Livorno, ci pensa ancora Bamba. Ma contro il Tau è un altro pareggio: 1-1

Piano di Coreglia (Lucca), 6 aprile 2023 - Ancora un pareggio per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che allo stadio comunale Carraia Ghivizzano pareggia per 1-1 contro il Tau Altopascio.

Una prestazione, quella dei ragazzi di Collacchioni, non sufficiente visto il ritmo basso giocato per oltre novanta minuti.

A sbloccare la gara sono i padroni di casa con un contropiede di Carcani, bravo a sfruttare un errore di Greselin a centrocampo. Dopo soli quattro minuti dalla ripresa l’US Livorno pareggia con Bamba che approfitta di una palla vagante per trafiggere il portiere avversario.

Amaranto che si schierano con il consueto 3-4-2-1 composto da Fabrizio Bagheria in porta con il trio difensivo formato da Elia Giampà, rientrato dalla squalifica, Michele Russo e Maikol Benassi. Sugli esterni Filippo Lorenzoni e Almamy Camara mentre al centro capitan Andrea Luci e Simone Greselin. Sulla trequarti confermati Mory Bamba e Simone Lo Faso mentre in attacco torna Giacomo Lucatti. Dopo una prima fase di studio fatta di ritmi blandi e occasioni sterili è il Tau a passare in vantaggio. Al minuto 13 da una palla persa a centrocampo di Greselin nasce un velocissimo contropiede con Carcani che, ricevuto il pallone sulla sinistra, trafigge Bagheria con un tiro incrociato.

Timida, anzi, timidissima la reazione dell’US Livorno che a fatica riesce a trovare la porta avversaria permettendo addirittura ai padroni di casa di sfiorare la rete del raddoppio Alessio, Villanova e Antoni. Il primo tempo finisce con un’occasione di testa da parte di Giampà, il cui tiro finisce alto sopra lo specchio della porta.

Seconda frazione che parte in favore degli amaranto, decisamente più propositivi rispetto ai primi quarantacinque minuti grazie anche al passaggio di modulo dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1. La squadra di mister Lorenzo Collacchioni trova il pareggio grazie a Bamba che, dopo soli quattro minuti, approfitta di una palla vagante per trafiggere Filippis dopo un uno contro uno. Per l’esterno classe 2002 è il terzo gol in due partite. La rete del numero 7 amaranto sembrava poter scuotere l’US Livorno, ma invece la partita viene giocata a centrocampo con praticamente zero occasioni da entrambe le parti.

Finisce così in pareggio la gara tra Tau Calcio e Unione Sportiva Livorno 195 con gli amaranto che non riescono a vincere fuori casa da settembre e in generale da oltre cinque partite. Una stagione che sta continuando a viaggiare sul filo del rasoio e la terza posizione si allontana sempre di più.

Intanto venerdì pomeriggio è confermata la conferenza stampa di Paolo Toccafondi che, probabilmente, annuncerà la vendita societaria al finanziere brasiliano Joel Euscia. La cifra si aggirerebbe intorno alle 650.000 euro, l’attuale presidente però gestirà la squadra fino alla fine della stagione. Esclusa la presenza di Esciua, impegnato all’estero per motivi di lavoro.

IL TABELLINO

Tau Calcio (3-5-2): Filippis; Vannucci, Mancini, Cartano; Borgia, Alessio, Anzilotti, Pietrelli, Antoni; Villanova (64' Capparella), Carcani (75' Becucci). A disposizione: Di Biagio, Quilici, Pratesi, Cesaretti, Innocenti, Meucci, Fasciana. All. Favarin.

US Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Benassi, Russo (46' Giuliani), Giampà; Camara, Luci, Greselin (67' Mazzucca), Lorenzoni; Bamba (71’ El Bakhtaoui), Lo Faso (82' Belli); Lucatti. A disposizione: Fogli, Longo, Lucarelli, Morana. All. Collacchioni.

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia.

Marcatori: 13' Carcani, 49' Bamba Note: angoli 4-3, ammoniti Luci, Vannucci, El Bakhtaoui