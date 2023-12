Livorno contro l’Orvietana: “Pensiamo solo a giocare”

Livorno, 19 dicembre 2023 – Si gioca il turno infrasettimanale e ultima giornata di andata tra Livorno e Orvietana, in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 14.30. Gli amaranto non vincono da tre partite e sono scivolati al sesto posto in classifica, dopo aver fallito altrettante volte l’aggancio alle prime della classe.

Domenica scorsa è arrivata la brutta sconfitta contro il Trestina ed è stato mister Giancarlo Favarin ad analizzarla nella consueta conferenza stampa pre-partita: "Purtroppo abbiamo preso gol nell’unica occasione concessa e poi non siamo riusciti a sistemare le cose, ma è inutile parlarne ancora. Dobbiamo pensare solo e soltanto alla partita per chiudere l’anno nel migliore dei modi". Per oggi la notizia positiva sarà che mister Giancarlo Favarin recupererà quattro dei cinque giocatori squalificati Brenna, Carcani, Tanasa e Giordani, in attesa dell’esito del ricorso per Filippo Bellini: "In questi due giorni la squadra si è allenata molto bene, vogliamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico" ha aggiunto il mister amaranto.

È così che Giancarlo Favarin potrebbe riproporre il 3-5-2 con Nicolae Ciobanu in porta seguito da Andrea Ronchi, Duccio Brenna e Andrea Fancelli in difesa. A centrocampo, sugli esterni, potrebbe fare il suo esordio Pietro Carcani sulla corsia mancina mentre Alpha Camara presiederà la fascia destra, insidiato dal pari età Tommaso Nizzoli. A centrocampo invece Andrei Tanasa sarà insieme a Niccolò Nardi e Lorenzo Sabattini, quest’ultimo tra i migliori in campo in quel di Città di Castello. In attacco, invece, Giulio Giordani sarà con Alessandro Cesarini. L’alternativa vedrebbe proprio il numero 77 amaranto, rientrato dalla squalifica, accasarsi sull’out sinistro in modo tale da favorire l’inserimento di Sacha Cori in attacco. Infine mister Favarin ha fatto un bilancio sul girone d’andata: "Le ultime 3 partite, durante le quali abbiamo ottenuto appena 2 punti non solo per demeriti nostri, ci hanno penalizzato e rallentato in classifica, ma davanti siamo tutte lì e il campionato è ancora lungo. L’importante è ritrovare la strada giusta".

di Filippo Ciapini