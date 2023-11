Livorno, è ufficiale l’ingaggio del difensore brasiliano Felipe Curcio

Livorno 14 novembre 2023 – Novità importante in casa Unione Sportiva Livorno 1915 che ha piazzato un bel colpo in entrata in vista della trasferta contro la Pianese, in programma mercoledì 15 novembre alle 14.30.

La società amaranto ha infatti annunciato l’acquisto del difensore Felipe Curcio. Il calciatore brasiliano, che già da qualche settimana si allena agli ordini di mister Giancarlo Favarin, sarà già a disposizione per la partita controla Pianese e rappresenta sicuramente un innesto che potrà far fare il salto di qualità a tutta la squadra.

Questo il comunicato ufficiale della squadra: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Felipe Curcio, classe 1993, brasiliano con cittadinanza italiana, terzino o laterale sinistro, quasi 200 presenze e 8 gol tra Serie B e Serie C. Curcio ha iniziato il suo percorso da professionista con l’Atlético Paranaense e il Cianorte, in Brasile, prima di arrivare in Italia nell’ottobre del 2012 e di trascorrere la sua carriera nel nostro Paese. Il difensore ha indossato le maglie di Foggia, Lupa Roma, Martina, Fidelis Andria, Brescia, Salernitana e Padova, con cui ha disputato le ultime tre stagioni mettendo insieme 79 presenze e 3 gol fra Serie C e Coppa Italia. Curcio vanta anche una presenza in Serie A, nel novembre del 2019".

Prima della partenza della squadra direzione Piancastagnaio, l’allenatore amaranto ha parlato così della delicata sfida. "Serviranno grande attenzione e grande consapevolezza nei nostri mezzi – ha detto al canale ufficiale della società - La Pianese sta facendo benissimo, non a caso è davanti a tutte in classifica, ma noi abbiamo le nostre qualità e dovremo sfruttarle. Siamo fiduciosi".

Favarin ha poi parlato della vittoria contro il San Donato Tavarnelle: "È stato un successo meritato sotto ogni punto di vista. Ci siamo complicati la vita da soli prendendo gol alla prima occasione, ma poi siamo stati bravi a restare compatti e a cercare la vittoria fino alla fine. Questa è la strada giusta".

Infine una parentesi sul modulo: "Possiamo giocare con una difesa a 3 o a 4, l’importante è scendere in campo con l’atteggiamento giusto. E su questo non ho dubbi. La squadra è pronta, ci sono tutte le carte in regola per portare a casa un risultato importante. Cesarini è convocato".

di Filippo Ciapini