Livorno, Favarin suona la carica per la sfida contro il Figline: “Riprendiamo la nostra corsa”. Le probabili formazioni

Livorno, 2 dicembre 2023 – Suona la carica mister Giancarlo Favarin che a margine della partita tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Figline, in programma domenica 3 dicembre alle 14.30 allo stadio Armando Picchi, ha parlato così delle nuvolose giornate dei giorni precedenti: «Chiaramente abbiamo parlato con la squadra, ma ho detto loro di pensare al positivo visto in campo – ha detto – Abbiamo fatto un’ottima prestazione, attenta e che ci ha dato fiducia nelle nostre capacità. Si è trattata di un’ingenuità che abbiamo saputo durante la partita».

La squadra, nonostante sapesse di aver perso a tavolino già a gara in corso, ha comunque continuato a giocare: «L’hanno voluta vincere sul campo e anche Bassini ovviamente è dispiaciuto – ha sottolineato – Domani (oggi ndr) non giocherà ma non per quello che è successo, è un giocatore che reputo affidabile».

Tornando alla delicatissima sfida di oggi, gli amaranto avranno l’obbligo dei tre punti per rimanere agganciati alla capolista: «Vogliamo aumentare la nostra striscia di risultati utili consecutivi – ha continuato il mister – Abbiamo cambiato il sistema di gioco e trovato un equilibrio, tanti giocatori poi stanno trovando la migliore condizione».

Di fronte ci sarà comunque un’avversaria che ha sempre fatto male agli amaranto: «Noi in campo metteremo la solita rabbia agonistica di sempre, a prescindere da quello che successe in passato». Per quanto riguarda i singoli calciatori ci sarà Cesarini mentre ancora out Cori e Menga, quest’ultimo infortunato nel pre-partita di Coppa Italia: «Alessandro (Cesarini ndr) ha una soglia del dolore molto alta, Sacha invece è tornato a correre, dalla prossima settimana sarà in gruppo – ha sottolineata – Mi dispiace per Menga perché aveva trovato fiducia e tanti stimoli dopo l’ottima prestazione contro il Cenaia. In porta invece ci sarà Albieri visto che Biagini deve ancora ritrovare il top della condizione».

Le probabili formazioni

US Livorno (3-5-2): Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Curcio; Cesarini, Giordani. All. Favarin.

Figline (4-3-3): Pagnini; Banchelli, Sabatini, Ficini, Diarra; Cavaciocchi, Dema, Torrini; Zhupa, Rufini, Zellini. All. Tronconi.

di Filippo Ciapini