Livorno-Figline 1-1, dalla Curva Nord contestazione al presidente Esciua / Foto

Livorno, 3 dicembre 2023 – Finisce 1-1 Livorno-Figline per la 14.a giornata del campionato di calcio Serie D girone E.

Gli amaranto di Favarin in vantaggio con Luis Henrique al 15’, dopo la ribattuta di un difensore su tiro di Nardi. Al 4’ il Livorno aveva colpito un palo con Cesarini.

All’87’ calcio di rigore per il Figline, con il Livorno in dieci per l’espulsione di Ronchi: Torrini dal dischetto pareggia il conto trafiggendo Albieri, 1-1. Espulso dalla panchina anche Mazzoni.

Le foto Novi

Striscioni e fischi

Tensione sugli spalti del “Picchi”. Al 28' in Curva Nord è stato esposto uno striscione "Per la minoranza rumorosa, un solo responsabile: uomo di m****". Al 33' cori di contestazione all'indirizzo del presidente Esciua sempre da parte della curva amaranto. La tribuna e la gradinata rispondono con i fischi.

Il saluto a Paolo Nassi

La partita è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per la morte, a 88 anni, di Paolo Nassi, storico dirigente accompagnatore del Livorno. Lo ha portato via per sempre un tumore, ma Paolo rimarrà per sempre nel cuore di tutto il popolo amaranto. Domani al cimitero della Misericordia la benedizione della salma alle ore 15,30. Condoglianze ai figli Riccardo ed Elena, ai nipoti Alberto e Marta.

Al “disgelo” sugli spalti dello stadio avevano pensato i tifosi del Figline esponendo due piccoli striscioni: “Baldi e fieri, livornesi ultras veri”.

