Livorno, Maccarone in pole position per la panchina

Livorno, 29 maggio 2023 – Sembrerebbe Massimo Maccarone l’obiettivo numero uno per la panchina dell’Unione Sportiva Livorno 1915. L’ex allenatore del Ghiviborgo, infatti, è salito prepotentemente di quotazione dopo il serrato testa testa con Marco Gaburro.

Un profilo perfetto, secondo Joel Esciua, e adatto a gestire non solo una squadra che ha bisogno di tornare nel calcio dei grandi e risollevare il morale di un ambiente deluso dalla passata stagione. Il lavoro fatto da Massimo Maccarone alla prima esperienza da allenatore è stato notevole e la sua fama di arrivare sempre più in alto potrebbe aver convinto il patron amaranto ad affidargli la panchina. Addirittura sembrerebbe che i due abbiano avuto anche un incontro conoscitivo a pranzo a sud della città nella giornata di domenica scorsa. Un chiaro segnale di apertura da entrambe le parti per costruire insieme un futuro vincente.

Nella passata stagione Massimo Maccarone ha collezionato con il suo Ghiviborgo un ottimo ottavo posto con una salvezza tranquilla e la zona playoff sfiorata. La sua squadra si è contraddistinta per un calcio propositivo ed equilibrato con una delle migliori difese del girone. Insieme a lui, sempre da Borgo a Mozzano, potrebbe arrivare l’attuale presidente e amministratore delegato del Ghiviborgo Alessandro Remaschi che ricoprirebbe la carica di direttore generale.

Restano invece tantissime ipotesi per il ruolo di direttore sportivo con Raffaele Pinzani, Gabriel Maule ed Egidio Bicchierai che restano dietro rispetto a Daniele Deoma. L’attuale ds della Lucchese sembrerebbe infatti in uscita dalla società di Serie C e l’US Livorno pronto alla finestra per assicurarsi un uomo mercato di spessore e categoria superiore. Alcune di queste ipotesi sicuramente verranno però sciolte nel corso di questa settimana. Giugno infatti è stata la deadline fissata per le prime conferme (con Andrea Luci, Jacopo Giuliani e Andrea Fancelli che sono già stati chiamati per rimanere in amaranto) e i nuovi arrivi dirigenziali.

