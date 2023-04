Livorno-Pianese 2-2, le pagelle

Livorno, 2 aprile 2023 – Queste le pagelle degli amaranto dopo Livorno-Pianese 2-2.

Bagheria 6: Incolpevole sui due gol, reattivo tra i pali. Benassi 6: Piano piano sta ritrovando la forma, gestisce le infilate avversarie con sicurezza e carattere. Russo 6: Gli attaccanti sono tosti, contiene gli assalti con esperienza. Giuliani 5.5: Perde la marcatura in occasione del 2.2 di Morelli. Un peccato perché la prova era assolutamente sufficiente. Camara 5.5: Serve uno sforzo in più, anche se la qualità degli avversari è superiore. Greselin 5.5: In mezzo al campo fatica a contenere i centrocampisti bianconeri soffrendo la loro intensità. (Dal 73’ Belli 6: Entra e prova a dare una mano ai compagni). Luci 6.5: La solita partita del capitano. Corsa e precisione, qualità e quantità. Decisamente tra i migliori della gara. Lorenzoni 5.5: Non riesce a incidere, ci vuole più coraggio. Anche se l’avversario è tosto (Dal 73’ Lucarelli 6: Partecipa insieme ai subentrati agli ultimi assalti). Lo Faso 6.5: Bene nel primo tempo dove fa praticamente quello che vuole. Nel secondo tempo cala insieme a tutta la squadra. Bamba 7: Doppietta personale e tanta qualità. Prima è bravo a concretizzare l’assist di Lo Faso poi approfitta benissimo della disattenzione difensiva degli ospiti. (Dal 54’ Pecchia 6: Tanta grinta ma anche tante imprecisioni). El Bakhtaoui 5: Si ritrova solo in mezzo alla difesa avversaria, pochi spunti e mai pericoloso. Meglio sulla trequarti. (Dal 78’ Lucatti sv: Ci prova in girata a dieci minuti dal termine).