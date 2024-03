Livorno, con la Pianese un match fondamentale: “Riempiamo il Picchi”. Prezzi e agevolazioni

Livorno, 6 marzo 2024 – “Riempiamo lo stadio, il Livorno ha bisogno della propria gente”. Così il patron dell’Us Livorno Esciua carica l’ambiente in vista della partita di domenica 10 marzo alle 14.30 al Picchi contro la Pianese.

Gli amiatini sono primi ma a un solo punto di distanza dal Livorno, che domenica ha vinto mentre la Pianese ha perso nel finale contro i mobilieri Ponsacco. Un girone E di serie D che si fa dunque particolarmente interessante e agguerrito. Dal Picchi domenica passa uno snodo fondamentale della stagione e l’Us Livorno chiede ai suoi tifosi di presenziare in massa. Ci sono diverse agevolazioni, tra cui quella riservata alle donne, che pagheranno otto euro in ogni settore dello stadio.

Diverse le agevolazioni previste. Ecco intanto i prezzi dei biglietti per domenica. Curva nord 10 euro più prevendita (ridotto 8, donna 8, Under12 5); gradinata 15 euro più prevendita (ridotto 14, donna 8, Under12 5); tribuna laterale 25 euro più prevendita (ridotto 20, donna 8, Under12 5); tribuna centrale 30 euro più prevendita (ridotto 24, donna 8, Under12 5); tribuna vip 50 euro più prevendita. Settore ospiti 10 euro più prevendita. I ridotti sono riservati agli over 65 e agli under 18. Il biglietto under 12 è riservato ai nati dal 2012 in poi.

Dove acquistare i biglietti? Ecco i punti vendita. Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 – aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19); Bar…celona (via Piemonte 40, Livorno); Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani 6, Livorno); Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone 2, Livorno); La Saponeria (via Giannutri 37, Portoferraio); Livorno Store (via Cogorano 6, Livorno); Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini 81, Livorno); Tabaccheria Balocchi (piazza Gramsci 2, Piombino); Tabaccheria Busti (via Salvestri 76, Livorno); Tabaccheria Mantellassi (via Grande 25, Livorno); Tabaccheria Picciurro (corso Amedeo 80, Livorno); Tabaccheria Vicari (via Roma 133, Livorno); Punti vendita VivaTicket di tutta Italia; Online sul portale biglietteria.