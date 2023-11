Livorno-Poggibonsi 3-0, gli amaranto volano agli ottavi di finale

Livorno 22 novembre 2023 - Vince e convince l’Unione Sportiva Livorno 1915 che domina nei sedicesimi di Coppa Italia vincendo per 3-0 contro il Poggibonsi avanzando così agli ottavi di finale. La partita si mette subito in discesa grazie alla doppietta di Alessandro Cesarini nel primo tempo e viene definitivamente archiviata nella seconda frazione di gara con la prima rete in amaranto del classe 2004 Lorenzo Ferraro.

Mister Giancarlo Favarin opta per un lieve turnover con l’esordio del giovane classe 2005 Nicolae Danko Ciobanu in porta seguito dalla difesa a tre composta da Ivan Savshak, Duccio Brenna e Gianmarco Bassini. A centrocampo, sugli esterni, Alpha Camara e Matteo Martino Coriano con Lorenzo Ferraro, Lorenzo Sabattini e capitan Andrea Luci in cabina di regia. La coppia d’attacco formata Alessandro Cesarini e Luis Henrique.

Dopo una partenza piuttosto blanda gli amaranto passano subito in vantaggio al 14esimo con «il Mago» Cesarini che appoggia in rete un bel pallone di Camara, bravo a involarsi sulla sua corsia e servire al numero nove una palla perfetta. Passano circa dieci minuti e l’US Livorno trova il raddoppio sempre con Cesarini che firma la sua doppietta personale con un tiro da fuori area. Forti del doppio vantaggio gli amaranto si avviano così alla fase conclusiva del primo tempo gestendo le due lunghezze senza rischiare o sbilanciarsi troppo.

Poggibonsi che non riesce a reagire a nei primi quarantacinque minuti. La seconda frazione di gioco vede la squadra di mister Giancarlo Favarin ripartire su ritmi alti e dopo solo otto minuti, al 53esimo, cala il tris con Ferraro servito perfettamente da capitan Luci. Il 3-0 esalta gli amaranto che provano in tutti i modi a segnare, prima con un destro da fuori area di Giordani, poi con Mutton in contropiede e infine con un bel diagonale di Nizzoli. La partita però è praticamente conclusa e finisce senza particolari azioni degne di nota. Bella prestazione dunque per l’US Livorno che passa così il turno, mette benzina mentale nell’ambiente e si può concentrare adesso sull’importantissima sfida di domenica 26 novembre sul campo del Montevarchi.

US Livorno (3-5-2): Ciobanu; Savshak, Brenna (55' Curcio), Bassini; Camara (55' Nizzoli), Sabattini (46' Giordani), Luci, Ferraro, Coriano; Cesarini (46' Mutton), Luis Henrique (77' Boroduska). A disposizione: Tani, Fancelli, Menga, Kosiqi. All. Favarin.

Poggibonsi (4-3-2-1): Di Bonito; Gucci (76' Iania), Martucci, Sebastiano, Cecchi; Mazzolli (62' Di Paola), Bartolozzi, Marcucci; Mencagli (66' Motti), Barbera (81’ Tagnarelli); Fiaschi (51' Corcione). A disposizione: Pacini, Ceccherini, Camilli, Saccardi. All. Calderini

Arbitro: Guitaldi di Rimini Reti: 14' e 26' Cesarini, 53' Ferraro

Note: angoli 4-3, ammoniti Martucci e Sebastiano, recupero 1’ e 4’