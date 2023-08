Il Livorno ko nella prima amichevole al Picchi: con il Pontedera finisce 1-3

Livorno, 22 agosto 2023 – Sotto gli occhi del patron Esciua il Livorno è sconfitto dal Pontedera nella prima amichevole della nuova stagione all’Armando Picchi in vista del prossimo campionato di Serie D. Finisce 1-3 per il Pontedera in terra labronica.

E nonostante il ko ci sono buoni spunti per gli amaranto, contro un avversario, costa da non dimenticare, che milita in Serie C e che è una delle squadre di punta del torneo che sta per cominciare. Favarin manda in campo un Livorno con il 4-3-1-2.

C’è voglia di fare bene di fronte al pubblico labronico, con la partita che inizia tra l’altro con molti minuti di ritardo per la coda in Fipili in seguito a un incidente, coda che ha bloccato i pullman delle squadre. I gol del Pontedera sono di Ianesi al 10’, Nicastro al 61’ e di Fossati a tempo ormai scaduto. Prima di questa rete, gli amaranto erano riusciti a segnare l’1-2 con Mutton.

Gli spunti ci sono stati, l’agonismo non è mancato da parte degli amaranto di Favarin. Manca, come ormai è noto, un centravanti, un finalizzatore, chiesto a gran voce anche dalla curva nei cori durante la partita. Domenica 3 settembre si fa sul serio, con il primo turno di Coppa Italia di Serie D contro il Seravezza in trasferta.