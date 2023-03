Livorno, squadra tutta rinnovata: salvare almeno l’onore

L'allenatore Collacchioni

Livorno, 16 marzo 2023 – Tutti in discussione. Per la terza volta in una stagione i calciatori dell’Unione Sportiva Livorno 1915 dovranno ripartire da zero e con un nuovo allenatore. Il terzo mandato di Lorenzo Collacchioni però, a differenza dei precedenti, vedrà una squadra completamente rinnovata dalla testa ai piedi. Si riparte dalla trasferta contro l’Ostia Mare, domenica 19 marzo.

È così che tutti i ruoli saranno nuovamente ridefiniti a partire dal portiere. Se da una parte Fabrizio Bagheria ha mostrato una discreta affidabilità, dall’altra l’impiego del 2003 Gabriele Fogli, letteralmente sparito dai radar, ma che Collacchioni conosce, potrebbe ridisegnare gli equilibri di formazione. Al momento sicuri di un posto nell’eventuale 3-4-3 sembrerebbero Andrea Fancelli in difesa, con Michele Russo che già dalla partita di domenica potrebbe rientrare tra i titolari, Andrea Luci a centrocampo e Jacopo Giuliani sulla corsia mancina.

Le prestazioni rivedibili di Filippo Lorenzoni potrebbero costringere Collacchioni a schierare sulla destra Lorenzo Pecchia mentre, in attacco, la quota offensiva potrebbe essere rappresentata da Mory Bamba.

È proprio il reparto offensivo quello maggiormente rinnovato. Collacchioni infatti non ritroverà Giacomo Rossi, Daniele Vantaggiato e Giuseppe Torromino, ma il già citato Mory Bamba, Giacomo Lucatti, Stefano Longo e Faissal El Bakhtaoui. Insieme a loro Francesco Neri, Simone Lo Faso e Matteo Frati e Michele Bruzzo. Otto calciatori validissimi per tre posti da titolare. La scelta è dura anche se, per la partita contro l’Ostia Mare le scelte appaiono abbastanza obbligate. Ai box infatti, oltre a Francesco Neri, si sono fermati Michele Bruzzo, che ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori per circa un mesetto, e Faissal El Bakhtaoui le cui condizioni sono monitorate quotidianamente.

L’obiettivo terzo posto è vicino, ma nessun risultato è scontato.