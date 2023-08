Fascino e gol: ecco chi è Luis Henrique, il nuovo brasiliano del Livorno

Livorno, 24 agosto 2023 – Un giramondo che ha segnato a tutte le latitudini, dal Giappone alla Finlandia. Un ragazzo che conosce tanti Paesi non dimenticando le sue origini brasiliane. Ecco Luis Henrique, il nuovo attaccante del Livorno, annunciato dalla società via social.

C’è molta curiosità attorno a un atleta che adesso vuole conquistare la piazza a suon di gol. Lui è già entusiasta della nuova esperienza e ha pubblicato una prima storia dal ritiro del Livorno. Instagram è un po’ un suo pallino.

Ha trentamila follower da tutto il mondo visto i tanti campionati in cui ha giocato. E non disdegna anche foto di moda, come si vede dalla sua pagina.

I livornesi lo hanno accolto con fiducia ma, immancabile, anche con la proverbiale ironia visto che di lui non avevano mai sentito parlare. Difficile, in questa fase storica, potersi aspettare acquisti da Serie A ma Luis Henrique sembra avere i numeri giusti per dire la sua nel campionato di Serie D. Intanto, proprio sulla sua pagina Instagram, i primi tifosi gli scrivono nei commenti chiedendogli trenta gol.

Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, squadra con cui ha debuttato nella massima serie brasiliana nel 2016, in Brasile ha giocato anche con l’Athletico Paranaense prima di passare al Feirense nella Serie A portoghese.

Luis Henrique ha proseguito la sua carriera nella massima divisione finlandese con la maglia dell’Helsinki, mettendo insieme 30 presenze e 13 gol tra tutte le competizioni nel 2019 e nel 2020. A seguire ha giocato con il Vejle Boldklub (Serie A danese), ancora l’Helsinki, l’Honka (massima divisione finlandese) e per la terza volta in carriera con l’Helsinki (2 presenze nei preliminari di Champions League 2021/22).

L’ultima maglia indossata è stata quella del Kataller Toyama, nella terza serie giapponese. Si è già aggregato alla squadra e adesso è pronto a dire la sua. Domenica il Livorno scenderà intanto in campo per la prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia di Serie D contro il Seravezza.