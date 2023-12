L’Unicusano Livorno liquida l’Ur Firenze (20-12) e consolida il terzo posto in classifica

Livorno, 10 dicembre 2023 – Basta un primo tempo di grande sostanza, chiuso in vantaggio 20-7, all’Unicusano Livorno Rugby per tornare alla vittoria, cogliere quattro punti di qualità e consolidare il terzo posto in classifica. I biancoverdi, nel derby toscano con l’UR Firenze hanno ottenuto il loro sesto successo in otto giornate (20-12 il risultato conclusivo).

Per Tomaselli e compagni, una nuova perla di una bella collana, una nuova brillante tappa di cammino favoloso, che sta consentendo di sognare ad occhi aperti. Nessuno si illude di poter lottare per una delle prime due posizioni (Lazio e Cavalieri vantano rose nettamente superiori rispetto a quelle delle altre dieci squadre del girone) e dunque centrare addirittura l’accesso per i playoff per il salto nella A Elite.

A questo punto, però, sarebbe fuori luogo negare come la formazione allenata da Riccardo Squarcini possa puntare al terzo posto conclusivo, un piazzamento che spalancherebbe le porte al nuovo campionato di A1 (il secondo torneo domestico 2024/25, che sarà composto da dieci squadre, in un girone unico nazionale). Quello proposto dall’UR Firenze è stato un duro esame di maturità, superato di forza e di slancio.

I labronici hanno portato a tre le lunghezze di margine sull’Avezzano (che si è dovuto accontentare del doppio bonus a Civitavecchia, su un terreno di gioco viceversa violato dall’Unicusano). Gli abruzzesi sono sempre quarti, ma sono stati raggiunti dalla Capitolina, che ha ottenuto il massimo della posta sul terreno della Napoli/Afragola (contro cui, al ‘Montano’, nella terza giornata, i labronici hanno vinto, ma non hanno colto il bonus-attacco).

Il tabellino

Unicusano Livorno Rugby 1931 – Unione Rugby Firenze 20-12 (primo tempo 20–7)

Unicusano Livorno Rugby 1931: Piram; Zannoni N., Casini, Pirruccio, Taratufolo (29’ st Martinucci); Baraona Prat, Tomaselli J. (cap.) (15’ st Rossi); Piras (33’ st Tori), De Biaggio, Scrocco (10’ st Freschi L.); Chiti Ra. (26’ st Lampugnale), Gragnani An.; Boggero (12’ st Ficarra), Echazu Molina (1’ st Quarta) Andreotti. A disp.: Zannoni G.. All.: Riccardo Squarcini.

Unione Rugby Firenze: Biagini T.; Cervellati, Di Puccio, Chiti Ri, Lo Gaglio P.; Menon (cap), Gomez Artal; Baggiani, De Castro (5’ st Vicerdini), Gatta; Biagini N., Pracchia C. (5’ st Savia); Trechas, Bonanni (8’ pt Guidotti), Scotini. A disp.: Stefanini, Venturi, Lo Gaglio F., Bianchini. All. Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo.

Arbitro: Luigi Palombi di Perugia.

Marcatori: nel pt (20-7) 11’ cp Pirruccio; 19’ m. Lo Gaglio P. tr. Chiti Ri., 22’ m. Eschazu Molina, 33’ m. Zannoni N., 39’ m. Piras tr. Baraona Prat; nel st 13’ m. Menon.

Note: espulsioni temporanee per Pracchia C. (35’ pt), Zannoni N. (11’ st) e Andreotti (32’ st). Calciatori: Pirruccio cp 1/2, tr. 0/2, Baraona Prat tr. 1/1, Chiti Ri. cp 0/1, tr. 1/2. Pomeriggio di sole, circa 14°. Campo in buone condizioni. Punti conquistati in classifica: Unicusano Livorno Rugby 4 (successo, non condito dal bonus-attacco; tre mete realizzate), Unione Rugby Firenze 0 (sconfitta con margine superiore alle sette lunghezze; due mete realizzate).

Risultati e classifica

Il quadro dell’8° giornata di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Olimpic Roma – Paganica 41-10 (5-0); Cavalieri Prato/Sesto – Lazio 28-29 (1-4); Villa Pamphili Roma – Primavera Roma 27-16 (5-0); Unicusano Livorno – UR Firenze 20-12 (4-0); Civitavecchia – Avezzano 33-26 (5-2); Napoli/Afragola – Capitolina Roma 19-29 (0-5).

La classifica: Lazio 39; Cavalieri 34; Unicusano Livorno 28; Avezzano e Capitolina 25; Olimpic Roma 21; Civitavecchia 18; UR Firenze e Villa Pamphili Roma 15; Napoli/Afragola 10; Paganica 7; Primavera Roma 5. Domenica prossima, nell’ultimo impegno del 2023, l’Unicusano Livorno Rugby renderà visita al Paganica.