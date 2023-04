L’Unicusano Livorno perde con la Capitolina Roma (20-41) ma resta in corsa per il quinto posto / Foto

Livorno, 30 aprile 2023 – Una ciliegina senza torta. L’Unicusano Livorno Rugby, protagonista di un girone di ritorno eccellente, non riesce a centrare il ‘gran colpo’. Nell’ultimo impegno casalingo della propria stagione, al cospetto della Capitolina Roma, forte, completa e assetata di punti per agganciare il treno play-off, i biancoverdi hanno ceduto 20-41.

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)

Uno stop che rientrava nella logica dei pronostici e non scalfisce quanto di buono evidenziato dai ragazzi di Zaccagna nel corso di un’annata decisamente positiva. L’Unicusano - che nelle precedenti sei gare aveva raccolto la bellezza di 24 punti e aveva sistematicamente centrato il bonus-attacco - resta sul quinto gradino della classifica, sempre con una lunghezza di margine sul Pesaro, battuto pesantemente in casa dalla Napoli/Afragola.

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)

Lo sprint per la quinta piazza si deciderà domenica prossima: livornesi di scena sul terreno della Primavera Roma e marchigiani ospiti del Civitavecchia. Sempre domenica prossima, la Capitolina ospiterà i Cavalieri Prato/Sesto: in palio la seconda piazza e l’accesso agli spareggi per il salto nel Top10.

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)

UNICUSANO LIVORNO RUGBY 1931 - UNIONE RUGBY CAPITOLINA ROMA 20-41

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Gesi Al.; Saleme, Casini, Cristiglio L. (20’ st Stiaffini), Citi (24’ st Rossi); Rolla (28’ st Meini), Tomaselli J.; Piras, Basha (7’ st Freschi E.), Mannelli (30’ st Pardini); Gragnani Gia. (cap.) (19’ st Chiti), Cristiglio A. (dal 5’ pt all’11’ pt Chiti); Aranda (18’ st Andreotti), Mattei, Ficarra. All.: Marco Zaccagna.

UNIONE RUGBY CAPITOLINA ROMA: Mastrangelo, Tibo, Innocenti (cap.) (17’ st Montuori), Bonini, Severini (22’ st Corvisieri); Buchalter, Vannini (20’ st Tarantino); Faccenna, Ercolani (14’ st Colafigli), Maesano; Salerno, Trapasso (14’ st Zunin); Ungaro (43’ pt Parlati), Cini (14’ st Castelnuovo), Coletti (14’ st Gentili). All.: Andrea Cococcetta.

ARBITRO: Paolo Acciari di Perugia.

MARCATORI: nel pt (13-21) 2’ cp Rolla, 6’ m. Salerno tr. Severini, 13’ m. Mannelli, 20’ m. Innocenti tr. Severini, 22’ m. Saleme, 27’ m. Maesano tr. Severini; nel st 11’ cp Severini, 15’ m. Castelnuovo tr. Severini, 21’ m. Buchalter, 31’ m. Maesano, 39’ m. Piras tr. Saleme.

NOTE: espulsioni temporanee per Ercolani (35’ pt), Citi (15’ st) e Mannelli (20’ st). In classifica 0 punti per l’Unicusano, battuto con un margine superiore alle sette lunghezze (tre mete all’attivo) e 5 per la Capitolina, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sei mete all’attivo).

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)

Risultati 21° e penultima giornata di serie A, girone 3 (il raggruppamento del centro-sud Italia); tra parentesi i punti validi per la classifica: Lazio - Avezzano 38-10 (5-0); Pesaro - Napoli/Afragola 8-33 (0-5); Villa Pamphili Roma - Civitavecchia 26-22 (4-1); Cavalieri Prato/Sesto - Perugia 43-22 (5-1); Unicusano Livorno - Capitolina 20-41 (0-5); riposo: Primavera Roma.

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)

Classifica: Lazio 95; Cavalieri 81; Capitolina 79; Avezzano 58; Unicusano Livorno 39; Pesaro 38; Napoli/Afragola 32; Primavera Roma 31, Civitavecchia 31 e Perugia* 30; Villa Pamphili Roma 28.

*Il Perugia, che nell’ultima giornata osserverà il suo turno di riposo, figura con 20 partite giocate; le altre squadre hanno all’attivo 19 gare. La prima di ciascun girone (la Lazio nel raggruppamento 3) direttamente ai play-off promozione insieme alla miglior seconda (salirà in Top10 una squadra). Retrocedono in B le ultime di ciascun girone e la peggiore di un triangolare (i play-out) che vedrà coinvolte le tre penultime.

Unicusano Rugby Livorno (Foto Fabio Stiaffini)