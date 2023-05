L’Unicusano Livorno perde sul campo della Primavera Roma (36-26) ma chiude il campionato al quinto posto

Roma, 8 maggio 2023 – In formazione largamente rimaneggiata, l’Unicusano Livorno Rugby, pur realizzando una meta in più degli avversari, non riesce a chiudere con il bòtto il campionato. Sul campo della Primavera Roma, costretta a vincere per scongiurare il rischio play-out, i biancoverdi labronici hanno ceduto 36-26.

Il Livorno, in vantaggio 23-26 all’intervallo, ha caricato sul pullman solo un punto, relativo al bonus-attacco. Sfumato proprio all’ultimo secondo il cosiddetto bonus-difesa. I biancoverdi, in ogni caso, hanno chiuso il torneo al quinto posto: scongiurato il ‘sorpasso’ del Pesaro, che a Civitavecchia ha perso in modo severo e non ha colto alcun punto (marchigiani sesti a meno due da Cristiglio e compagni).

Foto Fabio Stiaffini

Indipendentemente dallo stop rimediato in questa ultima fatica stagionale, il bilancio del torneo della squadra delle ‘Tre Rose’ – il primo giocato in A dopo ben dieci anni di purgatorio vissuti nella categoria inferiore – è decisamente positivo.

Il tabellino

U.S. Primavera Roma: Alessi; Pastena, Marocchi U., D’Ottavio (31’ st Loiacono), Triolo; Valesini, Milardi; Callori di Vignale V. (cap.), Santantonio (30’ st Fiore), Malaspina; Gasperini Zacco (13’ st Roscioli), Palombi G.; Belcastro (33’ st Dinacci), Giunta, Pierini (27’ st Mogliani). A disp.: Di Giacomo D., Gianni, Zorzi. All.: Sebastian Josè Caffaratti.

Unicusano Livorno Rugby: Meini (22’ st Pardini); Vellutini (1’ st Bitossi), Saleme (16’ st Livigni), Citi, Stiaffini; Bartolomucci, Tomaselli; Basha, Piras, Mannelli; Cristiglio A. (cap), Chiti (1’ st Freschi); Aranda, Mattei, Andreotti (16’ st Ficarra). A disp: Scrocco, Martinucci. All: Marco Zaccagna.

Arbitro: Maria Beatrice Benvenuti di Roma.

Marcatori: nel pt (23-26) 1’ m. Alessi tr. Marocchi U., 3’ m. Aranda tr. Bartolomucci, 8’ cp Marocchi U., 14’ m. e tr. Marocchi U., 23’ m. Basha, 27’ cp Marocchi U., 28’ m. Piras tr. Tomaselli, 33’ cp Marocchi U., 37’ m. Cristiglio A. tr. Tomaselli; nel st 15’ e 38’ cp. Marocchi U., 40’ m. Loiacono tr. Marocchi U.

Note: campo in discrete condizioni, giornata molto calda e assolata. Punti in classifica Primavera 4, Unicusano Livorno Rugby.1. Calciatori: Marocchi (Primavera) 8/8; Bartolomucci (Unicusano Livorno) 1/2; Tomaselli (Unicusano Livorno) 2/2.

Foto Fabio Stiaffini

Risultati

22.a e ultima giornata (tra parentesi i punti validi per la classifica) del girone 3 di serie A: Napoli/Afragola – Lazio 26-47 (1-5); Civitavecchia – Pesaro 31-11 (5-0); Primavera Roma – Unicusano Livorno 36-26 (4-1); Capitolina Prato/Sesto – Capitolina Roma 13-13 (2-2); Avezzano – Villa Pamphili Roma 33-34 (2-5); riposo: Perugia.

Classifica finale

(20 partite per ciascuna squadra): Lazio 100 p.; Cavalieri 83; Capitolina 81; Avezzano 60; Unicusano Livorno 40; Pesaro 38; Civitavecchia 36; Primavera Roma 35; Napoli/Afragola e Villa Pamphili 33; Perugia 31.

I verdetti: Ai play-off promozione Lazio e Cavalieri. Ai playout Villa Pamphili. Retrocessa in B il Perugia.