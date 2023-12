Mercoledì l’ultimo appello, il Livorno si gioca tutto nella partita infrasettimanale contro l’Orvietana

Livorno, 18 dicembre 2023 – Sono giorni difficili per l’Unione Sportiva Livorno e il suo allenatore Giancarlo Favarin. Gli amaranto infatti sono reduci da tre partite senza vittorie e, soprattutto, un profondo scivolone in classifica. Falliti i tentativi di aggancio della Pianese, gli amaranto sono stati scavalcati dalle avversarie e adesso si trovano al sesto posto in classifica. L’ultima sconfitta esterna contro il Trestina è stata analizzata così proprio dal tecnico amaranto: «Abbiamo preso un gol nell’unica azione che hanno fatto in tutta la partita – ha detto Giancarlo Favarin – Questa è una sconfitta che pesa».

L’analisi è poi continuata con lo stesso mister che non ha avuto niente da imputare ai suoi ragazzi: «A loro non posso recriminare niente, abbiamo sicuramente creato più di loro e per giunta in un campo dove era impossibile giocare a calcio – ha continuato – Loro si vedevano che erano più abituati perché arrivavano prima sulle seconde palle, la nostra squadra ha dato tutto». Gli amaranto, falcidiati dagli infortuni, effettivamente hanno messo tanta grinta in campo, ma non è bastata: «Ci abbiamo provato fino all’ultimo nonostante le numerose difficoltà, il loro portiere ha fatto anche diverse parate importanti – ha aggiunto – Adesso è fondamentale recuperare le energie fisiche e mentali e, ovviamente ripartire. Già da mercoledì ritroveremo alcuni giocatori che abbiamo perso. Ci manca una partita per chiudere l’anno, poi tireremo le somme».

Nella giornata di ieri, inoltre, è stato depositato il ricorso relativo alla squalifica di Filippo Bellini mentre, sempre ieri, è partita la vendita dei biglietti per il turno infrasettimanale contro l’Orvietana.