Pianese-Livorno 3-1: le pagelle amaranto

Bagheria 5.5: Si lascia bucare da Ledonne sulla prima rete. Non può niente sul rigore di Rinaldini e sul tris bianconero. Sicuramente è tra i meno colpevoli. Benassi 5: Kouko ha fatto quello che voleva per tutti e novanta i minuti. Fancelli 5: Prestazione insufficiente, anche lui crolla insieme a tutta la nave. Giuliani 5: Si fa saltare da Kouko e provoca il rigore. A onor di cronaca, però, è incredibile che fosse l’unico a difendere su un contropiede. Lorenzoni 4.5: Vagheggia in campo senza meta, subisce continuamente le incursioni degli avversari. A tempo scaduto si divora un gol praticamente già fatto. Luci 4.5: Partita horror per il capitano iniziata con l’errore che ha portato al vantaggio dei padroni di casa e alla quale se ne aggiungono molti altri. Una brutta prestazione però non cancella assolutamente tutta la bella stagione disputata che, per distacco, lo ha visto come il migliore degli amaranto. (Dal 55’ Bamba 5: Quarantacinque minuti di nulla cosmico). Pecchia 5.5: Quanta confusione in campo, troppa. Gli avversari gli prendono subito le misure e viene arginato immediatamente. Uno dei pochi che ci prova. (Dal 77’ F.Neri 6: Torna in campo per l’ultima partita della stagione dopo oltre due mesi dall’infortunio). Lucarelli 5: Da lui ci si aspetta molto più di due traversoni. Soffre Kondaj dalla sua parte. (Dal 45’ Giampà 6: Almeno ci mette la grinta, sicuramente uno dei punti su cui ripartire nella prossima stagione. Esce per infortunio) (Dal 88’ Russo sv). Greselin 5: Sbaglia tanto ed è impreciso, gioca a rilento rispetto agli avversari bianconeri. Bruzzo 4.5: Incredibile come un trequartista possa toccare il suo primo pallone praticamente a tempo scaduto. Lucatti 4.5: Un solo tiro in un’ora, due in altrettante partite. Nient’altro. (Dal 69’ El Bakhtaoui 6: Segna la rete della bandiera con un bel destro al volo. Il vero peccato è stato accendersi nelle ultime gare).