Pianese Livorno finisce 1-1: amaranto in vantaggio con Nardi, poi il pari

Livorno, 15 novembre 2023 – Il Livorno pareggia con la Pianese nel recupero del mercoledì della nona giornata di campionato. La sfida per gli amaranto era in trasferta, a Piancastagnaio. Un match in cui le due squadre si sono di fatto annullate, con un gol per parte. Un buon agonismo e qualche occasione. Importante quella avuta dalla Pianese proprio nel finale di gara. Rivedi la diretta.

Brivido finale con la Pianese che su calcio d’angolo sfiora il vantaggio. A questo punto si chiude il match.

Siamo al 45’ e ci prova Mutton di testa. La palla finisce alta.

di testa. La palla finisce alta. Svanisce al 41’ un contropiede della Pianese.

Mancano cinque minuti alla fine dei tempi regolamentari. Sul campo arriva l’ombra e anche le temperature scendono. Siamo a 600 metri di quota.

Ancora la Pianese in attacco : Biagini para e sventa un’incursione di Mignani al 28’ del secondo tempo.

: Biagini para e sventa un’incursione di Mignani al 28’ del secondo tempo. Traversa della Pianese: i padroni di casa, forti del pareggio, provano a farsi sotto.

11’ 2 tempo: pareggio della Pianese con Polidori . C’è un calcio d’angolo per i bianconeri, il difensore insacca di testa. 1-1

. C’è un calcio d’angolo per i bianconeri, il difensore insacca di testa. 1-1 Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo , 0-1 il parziale per il Livorno

, 0-1 il parziale per il Livorno Siamo al 40’ e il Livorno mantiene il vantaggio per 0-1. C’è stata un’altra occasione per la Pianese, che però non riesce a inquadrare la porta

e il Livorno mantiene il vantaggio per 0-1. C’è stata un’altra occasione per la Pianese, che però non riesce a inquadrare la porta Gol di Nardi e vantaggio del Livorno al 22’. Gran tiro da fuori area e rete.

e vantaggio del Livorno al 22’. Gran tiro da fuori area e rete. Siamo al 15’ del primo tempo. Piuttosto alta la pressione della Pianese, a tratti gli amaranto soffrono l’atteggiamento offensivo.

del primo tempo. Piuttosto alta la pressione della Pianese, a tratti gli amaranto soffrono l’atteggiamento offensivo. Avvio di gara con un brivido per gli amaranto al 5’: la Pianese sbaglia un gol che sembrava già fatto con Ledonne solo davanti al portiere.

Le formazioni

Pianese (3-4-2-1): De Fazio; Polidori, Gagliardi, Remy; Boccadamo, Miccoli, Simeoni, Morgantini; Ledonne, Mastropietro; Kouko. All. Prosperi

Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna; Bellini, Nardi, Luci, Giordani, Brisciani; Cesarini, Cori. All. Favarin