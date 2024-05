Basket Serie B: Pielle in semifinale, la serie con Imola vinta 3-0

Imola, 10 maggio 2024 – Non c’è due senza tre: la Pielle vince a Imola la terza partita dei quarti di finale dei playoff promozione e accede alla semifinale. Percorso netto dunque quello contro l’Andrea Costa. La partita si chiude 70-78 per Loschi e compagni.

La Pielle resta in controllo per praticamente tutto il match, mostrando una grande solidità e soprattutto energie psicofisiche, quelle più importanti nelle delicate e mai scontate sfide playoff, con il caldo e la pesantezza di una lunga stagione che cominciano a farsi sentire per tutti.

Solo nell’ultimo quarto Imola prova a rimettere la testa avanti, in un tentativo disperato di tenere a galla la serie ma questa Pielle era troppo forte per l’Andrea Costa. Guardando allo score, Rubbini, Pagani e Loschi chiudono in doppia cifra, rispettivamente con 14, 10 e 18 punti, con Rubbini che aggiunge anche 7 rimbalzi.