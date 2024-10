Pielle, successo con Fabriano: una grande battaglia. Alla fine è 71-62, festa al PalaMacchia

Livorno, 27 ottobre 2024 – Una Pielle per la prima volta al completo ha la meglio di Fabriano in una partita molto combattuta e decisa solo da un ultimo quarto spaziale dei ragazzi di coach Federico Campanella che ferma il punteggio sul 71-62.

Una gara combattutissima fin dalle prime battute con i marchigiani subito aggressivi e sempre in partita, la parità a dieci minuti dalla fine faceva prevedere un finale punto a punto, ma le bocche da fuoco biancoblu si sono incendiate e hanno permesso un 23-14 di parziale che non ammette repliche. Mattatrici della serata le guardie pielline, con i 17 punti di Venucci, top scorer e autore di cinque triple, i 16 di Bonacini e i 13 di Leonzio.

Una prova eccezionale anche dal punto di vista difensivo dei padroni di casa che hanno tenuto gli avversari a 20 punti in meno rispetto alla loro media stagionale (81 a partita prima di oggi) e costretto un campione come l’argentino Pierotti a soli 9 punti con il 3/11 dal campo. Pielle eccellente anche a rimbalzo con 38 rimbalzi totali contro i 35 di Fabriano, che ha raccolto solo 5 rimbalzi offensivi contro i quasi 16 delle partite precedenti, in particolare bene Cepic e Vedovato, con rispettivamente 6 e 5 rimbalzi.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Ristopro Fabriano 71-62 (16-22, 20-12, 12-14, 23-14)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 17 (1/6, 5/6), Davide Bonacini 16 (4/6, 1/3), Ennio Leonzio 13 (4/7, 1/6), Alessandro Paesano 7 (2/5, 1/2), Maurizio Del testa 6 (3/3, 0/4), Jacopo Vedovato 5 (2/3, 0/0), Daniel Donzelli 3 (0/3, 1/1), Hristo Zahariev 2 (1/1, 0/4), Janko Cepic 2 (1/4, 0/1), Luca Campori 0 (0/1, 0/0), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Janko Cepic 6) - Assist: 15 (Ennio Leonzio 4).

Ristopro Fabriano: Francesco Gnecchi 15 (6/9, 0/2), Simone Centanni 11 (1/2, 3/6), Lorenzo Molinaro 11 (3/4, 1/3), Stefano Pierotti alles 9 (0/6, 3/5), Davide Raucci 7 (2/4, 1/5), Filiberto Dri 4 (2/2, 0/3), Francesco Scandiuzzi 3 (0/0, 0/0), Riccardo Carta 2 (0/0, 0/2), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Ottoni 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 33 4 + 29 (Stefano Pierotti alles 12) - Assist: 22 (Stefano Pierotti alles 11).