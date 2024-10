Pielle, seconda vittoria consecutiva: Basket Golfo sconfitto per 70-62

Livorno, 2 ottobre 2024 – La Pielle centra la seconda vittoria consecutiva vincendo una partita soffertissima contro il Basket Golfo, sconfitto per 70-62.

Al Pala Tende di Piombino è andata in scena una partita tiratissima, rimasta in sostanziale equilibrio fino al 60-60 a 2 minuti dalla fine e risolta dalla difesa rocciosa di Janko Cepic (8 punti e due difese clamorose nel finale) e dal talento offensivo di Ennio Leonzio, autore di 20 punti (a cui ha aggiunto 8 rimbalzi) e dominatore assoluto del quarto tempino. Un match dalle mille emozioni che solo la differenza di talento ed esperienza tra le due squadre ha deciso. Da sottolineare le buone gare di Donzelli e Vedovato (10 punti a testa), che dopo la prestazione opaca di domenica si sono fatti valere sotto canestro. Male invece l’ex della gara Venucci, fischiato dai suoi ex tifosi e autore di soli due punti. Per Piombino una prova d’orgoglio dopo la batosta di Salerno, che fa ben sperare per il resto della stagione. Tra i gialloblu ottime prove di Cartaino, Nicoli e De Zardo, unici giocatori di coach Signorelli in doppia cifra.