Colpo grosso della Pielle a Montecatini: Herons battuta in volata 92-93

Livorno, 23 dicembre 2023 - Clamoroso al PalaTerme di Montecatini: impresa Pielle che vince in trasferta contro Herons per 92-93. Partita entusiasmante e un blitz che vale la testa della classifica per la squadra di Cardani, appaiata appunto con la Fabo e la Libertas, vittoriosa in casa contro Legnano.

STARTING FIVE HE: Benites, Natali, Arrigoni, Sgobba, Carpanzano (all.Barsotti) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (all.Cardani)

1QT (22-16) Avvio di partita terrificante per la Pielle, che subisce la fisicità e l’intenso ritmo partita impresso dai padroni di casa. Sgobba, Benites e Arrigoni mettono il turno e realizzano un canestro dietro l’altro. Dopo 3’ duro il parziale di 13-4 subito dalla Caffè Toscano che costringe Cardani a chiamare il primo time out della partita. Esce forte dal time out la PL e piazza subito la tripla con il play Rubbini, assistito da Diouf. Prova a mettersi in ritmo la Pielle al 6’, con Chiarini che mette a segno i primi punti della sua personale partita (17-13), e ancora all’8’ con una tripla impossibile, cadendo all’indietro (20-16). Fine primo quarto, punteggio sul 22-16 per Herons.

2QT (42-45) Alla riscossa la Pielle nel secondo quarto. Capitan Campori piazza la tripla del -3 (22-19) alla ripresa del gioco. Giancarli sfonda centralmente e mette a referto due punti per Herons (24-19). Al 12’ indemoniato Rubbini segna prima il canestro del -2 (26-24) e poi quello che vale il 26-26. A metà frazione la PL si porta avanti con la tripla chirurgica di Laganà (28-29). Replica Carpanzano per Montecatini scaricando a canestro la palla del controsorpasso (30-29). Seconda tripla di seguito per Laganà (30-32). Al 18’ parità perfetta (40-40) per una partita combattuta e entrata nel vivo. Ma è ancora Rubbini, in stato di grazia a segnare il canestro dal perimetro che Porta in vantaggio i biancoblù con un possesso pieno di vantaggio allo scadere (42-45). Magistrale secondo quarto per la squadra di Cardani (20-29, il parziale di frazione). Punteggio all’intervallo lungo: 42-45, Pielle avanti di 3 lunghezze.

3QT (67-73) Massimo vantaggio di serata per la PL in avvio di terzo quarto. E con chi se non il mago Rubbini, semplicemente devastante la sua partita (42-50). 2/2 dalla lunetta per Chiarini e vantaggio PL che lievita sul +11 (45-56). Al 24’ Lorenzetti per Herons piazza la tripla del -10 (48-58). Due giri d’orologio dopo, Carpanzano tiene a galla i suoi compagni con la tripla del 56-62. Ondata dei Termali che tornano prepotentemente in partita sul finire di terzo quarto con Giancarli e Dell’Uomo protagonisti, fino al 63-65 al minuto 27. Reazione Pielle però: Laganà assiste Lo Biondo, canestro e fallo con libero trasformato (63-69). Punteggio dopo 30’ 67-73.

4QT (92-93) Ultimo quarto che comincia col contropiede di Arrigoni per Herons che vale il 69-73. Grandinate di triple della PL che va a segno ancora con Laganà (72-79). Herons non molla l’osso e con il 2/2 dalla lunetta di Carpanzano, Montecatini torna a un possesso di svantaggio (76-79). Al 36’ la rimonta è completata, con la rubata e schiacciata di Arrigoni che fa esplodere il PalaTerme (82-82). Risposta Pielle che segna con Pagani assistito da Lo Biondo (82-84). Tripla fondamentale per Herons di Carpanzano (85-86). Rubbini è semplicemente incontenibile (86-89). Partita che va avanti dalla lunetta con Benites 2/2 (90-91). Incredibile canestro di Diouf che porta i suoi sul 90-93. Due tiri liberi per Herons: il primo a segno, il secondo pure (92-93). Sulla rimessa, fallo in attacco per Herons. Nuova rimessa, palla nell’angolo, tripla tentata ma prende solo il ferro. Partita che finisce con la Pielle che sbanca il PalaTerme per il 92-93.