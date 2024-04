Pielle, vittoria all’overtime con gli Herons nella bolgia del PalaModì: primo posto matematico

Livorno, 14 aprile 2024 - E’ pesantissima la vittoria della Pielle contro Herons. Al Modigliani Forum, di fronte a 5mila piellini, la Caffè Toscano si impone 91-87 all’overtime. In un colpo solo, 16esima vittoria consecutiva, e primato aritmetico nel girone A della B1 Nazionale. Non resta che il derby di settimana prossima contro i cugini rivali della Libertas, a concludere la stagione regolare. E poi sarà tempo di playoff. Ma le due livornesi, arrivando prima e seconda nel girone, non si incroceranno, essendo finite aritmeticamente in due tabelloni differenti.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

HE: Benites, Chiera, Natali, Radunic, Arrigoni (all. Barsotti)

1QT (22-21).

Primi punti della partita per Herons, con Benites (0-2). Risponde subito Chiarini dalla media (2-2). Anche la prima tripla è di Herons, con Natali, salissimo dall’angolo. Ferraro sul ribaltamento accorcia (4-5). Troppo spazio anche per il jumper di Radunic che vale il 6-9. Ma Lo Biondo trova il pareggio e la fiducia di prendersi la tripla del 9-9. La Pielle passa in vantaggio con la tripla senza senso da 9 metri con mani in faccia di Chiarini che fa impazzire il Modigliani Forum (12-11). Prime rotazioni di coach Cardani che fruttano: entra Pagani e la PL capitalizza palle recuperate da trasformare in punti preziosi: è proprio il pivot con la casacca numero 6 a segnare il canestro del 21-15, massimo vantaggio PL sino a qui. Benites a pochi secondi dalla prima sirena pesca il jolly e ricuce il gap creato dalla PL con una tripla coraggiosa (22-21).

2QT (41-34)

Canestro con fallo per Ferraro a chiudere la transizione offensiva: libero trasformato e punteggio sul 25-21. Dell’Uomo sfrutta il rimbalzo e manda a vuoto Pagani (25-23). Lorenzetti firma il pareggio (25-25). Ancora Max Ferraro protagonista di questo secondo quarto con la tripla al 13esimo del 28-25 in campo aperto che manda su tutte le furie coach Barsotti, che richiama i suoi in panca spendendo un time out. Un tiro libero in movimento quello lasciato a Radunic al 15esimo (28-27). Contropiede perfetto per la PL come Rubbini che sfodera un lancio stile quarterback tutto campo per Diouf che appoggia facile la palla del 32-27. Nell’azione successiva va in scena la stessa combinazione di prima (34-27). Ma Chiera sfrutta il gioco da tre per non far sfuggire la PL (34-30). Scorribanda vincente per Rubbini entrati nell’ultimo minuto del secondo quarto. Coast-to-coast con la palla appoggiata al vetro nonostante il contatto (38-34). Pala Modigliani nuovamente in delirio con la tripla di Lo Biondo per il 41-34 a 20 secondi dall’intervallo lungo. Time out Herons. In uscita, gli ospiti non capitalizzano la rimessa e Chiera spreca la preghiera sulla sirena.

3QT (65-51)

Radunic punisce la difesa piellina alla ripresa del gioco con una girata letale dal pitturato (41-36). In arretramento, Arrigoni con la fortuna del rimbalzo al ferro non perdona (43-38). Ci pensa Chiarini (già in doppia cifra) a portare il gap sul +8 con la tripla dall’angolo (46-38). Scappa sul +11 la PL con la bomba di Rubbini apertissima, assistito da Chiarini (49-38). Chiera risponde immediatamente (49-41). Ma sul ribaltamento Chiarini è una sentenza: basket champagne al PalaModì (52-41). Pagani continua a dominare sotto le plance in attacco e il gap ora è di +12 (54-52). Herons perde la bussola, la tripla a bersaglio sparata da Natali fallisce, ma la difesa è completamente sguarnita, Chiarini ne approfitta per lanciare Rubbini che si trova a palla in mano il più facile degli appoggi al vetro (56-42). Massimo vantaggio PL e time out inevitabile chiamato da Barsotti. Il de profundis di Herons sembra avvicinarsi, complice un terzo quarto da urlo della Pielle che in fiducia mette la tripla dal palleggio con Rubbini che vale il 61-44. Il play è on fire perchè in arretramento spara dal mid range un canestro difficilissimo (63-46). Tripla di Giancarli sulla sirena che chiude il terzo quarto sul 65-51.

4QT (76-76)

Chiera in transizione è davvero letale, e riporta i suoi sul -9 al minuto 33 (65-56). Capitan Campori si prende un fallo importantissimo dopo aver appoggiato la palla al vetro: sbaglia il libero e il gioco da tre punti sfuma (67-56). Dell’Uomo non si arrende e manda a bersaglio un nuovo canestro da 3 (67-59). Arrigoni sgomita in area e vince il contatto andando a canestro (67-61). Torna sotto Herons perché le polveri della Pielle cominciano a bagnarsi. Cardani è costretto a chiamare il time out arrivato sul +4 (67-63): Montecatini è definitivamente rientrata in partita con un parziale di 2-12. In uscita, vengono fischiati passi a Lo Biondo che non ci sono, e Arrigoni concretizza la palla del -2 (67-65). Nel momento più duro, la PL si affida all’argentino Chiarini, che dalla lunga non perdona (70-65). Arrigoni a rimbalzo è implacabile: adesso il punteggio è 70-69 con meno di tre minuti da giocare. Torna in vantaggio Herons con Chiera a due minuti dalla fine (70-72), adesso in bambola è la Pielle: 5-21 il parziale di quarto quarto sin qui. Chiarini dai liberi fa 1/2 (71-72). Ancora Chiarini piazza il jumper del nuovo controsorpasso (73-72). Per ripetersi nell’azione successiva, stavolta con fallo (76-72). Il PalaModì è una bolgia, quando mancano 44 secondi alla fine. Time out Herons. In uscita, riesce la giocata organizzata da Barsotti e Natali segna la bomba del 76-75. Laganà fallisce la tripla ammazza partita a 8 secondi dalla fine. Chiera palla in mano si appresta a sparare da tre ma Chiarini spende fallo con 4 secondi netti sul cronometro. Time out. Rimessa Herons, palla a Benites dall’angolo che spara la tripla che non va. Ma il gioco è fermo, per il tecnico assegnato a Ferraro per essersi mosso in maniera scomposta a intercettare la traiettoria. Il libero guadagnato Herons lo mette (76-76). A rimessa buona, Chiarini intercetta la nuova tripla di Benites, palla a Campori che spara la preghiera sulla sirena. Che non va. Servono i supplementari.

OT (91-87)

Sfugge ad un blocco e non perdona. Chiarini sale in cattedra (78-76). Girata clamorosa di Chiera per Herons. Sta diventando una lotta tra argentini (78-78). Piccolo grande gap di 4 punti creato dalla PL grazie ai liberi di capitan Campori (82-78). Anche Chiera va 2/2 (82-80). Ormai è una questione di falli da spendere e liberi da realizzare. Questo fa Lo Biondo: 2/2 pesantissimo (84-80). Pagani non è da meno con un minuto e 20 secondi da giocare (86-80). Passi fischiati a Benites, ribaltamento a favore della PL, nuovo viaggio dalla lunetta per Pagani, ma fa 0/2. Arrigoni taglia in due la difesa PL su assist di Chiera (86-82). Chiera con 14 secondi sul cronometro spende fallo su Chiarini: è il 2/2 definitivo (88-82). Ma Herons non ne vuole sapere di mollare: Arrigoni in uscita mette una palla da tre che pesa 100 chili (88-85), con 9 secondi sul cronometro. Time out Pielle. Rimessa, fallo subito da Campori, che va 2/2 (90-85). Mancano 8 secondi. Benites spazza la palla a Giancarli che penetra e segna (90-87). Mancano 0.8 secondi. Laganà si prende il fallo: 1/2 dalla lunetta. Finisce 91-87. La Pielle ha blindato il primato nel girone A.