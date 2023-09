Pielle in campo con la Fabo Herons Montecatini stasera al PalaMacchia per la Supercoppa: ore 21

Livorno, 13 settembre 2023 – Neppure il tempo di godersi la vittoria nel derby, che la Caffè Toscano Pielle Livorno torna in campo per il secondo turno di Supercoppa: avversario di turno, al Pala Macchia (stasera, mercoledì 13 settembre, ore 21), la Fabo Herons Montecatini descritta, da moltissimi addetti ai lavori, come una delle principali favorite del girone A e alla promozione in A2.

In effetti la squadra di coach Federico Barsotti ha cambiato poco (bene), mantenendo l’ossatura di un roster capace lo scorso anno di inanellare ben 16 successi consecutivi. Tra i confermati spiccano sicuramente Chiera, Arrigoni, Natali, Giancarli, Carpanzano (assente sabato sera contro Gema), Dell’Uomo e Lorenzetti, mentre le chiavi della regia sono state consegnate a Benites, vincitore della B 2022/2023 con la maglia di Vigevano.

In casa Pielle l’entusiasmo è, ovviamente, alle stelle dopo la vittoria nel derby con la Libertas, ma l’intero ambiente sta vivendo questo buon avvio di stagione nel modo giusto, con mentalità e umiltà.