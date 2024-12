Super Pielle: vittoria al fotofinish contro Jesi, emozioni e sorrisi al PalaMacchia, finisce 74-66

Livorno 15 dicembre 2024 – La Pielle vince al fotofinish un match complicatissimo contro Jesi. Cinque minuti finali da grande squadra, guidati da Bonacini e Venucci, permettono ai padroni di casa di avere la meglio di un avversario tosto che ha messo in difficoltà i biancoazzurri per larghi tratti di gara.

Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi di Campanella raggiungono anche il +10 nel secondo parziale, mostrando un gioco fluido in attacco con alte percentuali (8/11 da 3) e la solita solidità difensiva. Dal terzo quarto sale però di tono la prestazione dei romagnoli, che prima accorciano e poi nell’ultimo parziale sorpassano arrivando fino al +4.

In quel momento la Pielle, priva di Leonzio uscito a nove dalla fine per un problema all’adduttore, riesce a reagire guidata da Bonacini e con la tripla del +6 di Venucci chiude la gara. Miglior marcatore di serata Venucci con 19 punti e un eccellente 4/5 da 3, molto bene anche Leonzio che tira anche oggi con il 100% dal campo fino all’infortunio. Tra i lunghi in evidenza Paesano che, oltre a raccogliere 6 rimbalzi, segna 11 punti tra cui quelli pesantissimi del 63-60 dopo aver rubato palla. Per Jesi in evidenza Bruno con 14 punti e il 50% da 3.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - General Contractor Jesi 74-66 (16-15, 24-17, 12-18, 22-16)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 19 (1/4, 4/5), Ennio Leonzio 13 (1/1, 3/3), Davide Bonacini 12 (4/7, 1/4), Alessandro Paesano 11 (4/7, 1/2), Luca Campori 8 (1/4, 1/2), Daniel Donzelli 6 (1/1, 1/5), Janko Cepic 3 (1/1, 0/2), Jacopo Vedovato 2 (1/3, 0/0), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/3), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0), Gianluca Ramacciotti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Alessandro Paesano 6) - Assist: 15 (Davide Bonacini 5).

General Contractor Jesi: Santiago Bruno 14 (1/4, 4/8), Edoardo Di emidio 10 (2/2, 2/3), Enzo damian Cena 9 (3/5, 1/2), Lautaro Berra 9 (4/7, 0/0), Dario Zucca 8 (1/4, 2/5), Riziero Ponziani 8 (4/7, 0/1), Marco Petrucci 4 (2/5, 0/1), Antonio Valentini 4 (1/1, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 3 / 6 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Dario Zucca 7) - Assist: 20 (Enzo damian Cena 4).