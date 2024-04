Pielle e Libertas, il derby e i playoff: possibili accoppiamenti. Una scorpacciata di basket

Livorno, 19 aprile 2024 - Giunti all’ultima giornata della stagione regolare, comincia a delinearsi il quadro playoff di Pielle e Libertas. Che, nel frattempo, domenica si sfideranno al Modigliani Forum per la terza volta in stagione.

Il terzo super derby da tutto esaurito al Modigliani Forum In casa Pielle, c’è da pareggiare il conto in negativo del 7 gennaio.

Peraltro ultima sconfitta registrata dalla truppa di Cardani che ha scatenato il clamoroso filotto delle 16 storiche vittorie consecutive.

Sponda Libertas, l’occasione di raddoppiare il passivo è ghiotta. Ma dice giusto coach Cardani quando afferma che «il derby varrà solo per la città».

Caffè Toscano e Akern sono ormai certe dell’accesso alla post season rispettivamente come prima e seconda forza del girone A. In termini di classifica, la stracittadina non sposta niente in ottica playoff. Tantissimo, invece per le tifoserie di una città galvanizzata dal momento d’oro dei biancoblù e degli amaranto.

Le quali son finite, però, in tabelloni opposti. Quindi, tecnicamente Livorno coltiva a pieno titolo il sogno di veder promosse entrambe in A2. Cosa che ci auguriamo.

Rimangono soltanto da definire le avversarie, per l’una e per l’altra. Determinanti saranno gli ultimi 40 minuti della stagione del girone B. San Severo o Imola, per la Pielle.

Mestre o Faenza per la Libertas. Quattro squadre appaiate a pari punti nel girone B, all’ottavo e settimo posto. Gli occhi delle triglie saranno puntati a Imola, dove va in scena un altro derby, quello tra l’Andrea Costa e la Virtus.

Quelli della LL, invece, sulla Lumezzane che riceve Mestre, e Ruvo di Puglia che cerca di blindare il primato proprio contro San Severo. Spareggi, quindi, da destini incrociati. Al quadro si aggiunge un dettaglio di poco conto: il fattore campo. Libertas e Pielle se lo sono assicurato grazie al piazzamento in classifica.

Ciò determinerà a partire dal primo weekend di maggio complicazioni logistiche non da poco: si gioca al PalaMacchia serie al meglio delle 5 partite, con gara 1 e gara 2 in casa di chi detiene il fattore campo. Una imbuzzata di pallacanestro è quindi garantita.

Evidentemente, con 4 serate di fila da tutto esaurito al PalaMacchia: sabato 4 e lunedì 6 maggio per la Libertas; domenica 5 e martedì 7 per la Pielle. Musica per le orecchie di una città che ora più che mai è legittimata a sognare in grande.

Ma prima, tutto passa dal derby nostrano. Quello degli 8mila e passa in piedi dall’inizio alla fine, che mezza Italia della palla a spicchi ci invidia, in quanto patrimonio cittadino unico e difficilmente replicbile a queste latitudini. di Francesco Ingardia