Basket B: Pielle ko, la Supercoppa è di Roseto. Finisce 84-53 la finale del PalaModigliani

Livorno, 22 settembre 2024 – Niente da fare per la Pallacanestro Livorno nell’atesissima finale della Supercoppa di Serie B. Al PalaModigliani di Livorno, per un weekend grande capitale del basket di A2 e di Serie B, Roseto vince 84-53 conducendo per praticamente tutta la partita.

Niente da fare per il team di Campanella, che deve arrendersi senza appello. Nella giornata dei verdetti, con anche la finale per la Supercoppa di A2 fra Gruppo Mascio Orzinuovi e Flats Service Fortitudo Bologna, arriva una delusione per i tantissimi tifosi piellini accorsi al palazzo.

Roseto stravince la sfida dei rimbalzi (46-32) e fa cadere sul PalaModigliani una pioggia di triple: 14/31 è la statistica finale. Numeri che spiegano il dominio rosetano. Inizio choc con Roseto che si spinge fino al 14-2 senza che la Pielle possa reagire, poi ha un sussulto.

Il primo quarto si chiude 21-9. A quel punto c’è la reazione labronica, con il team biancoblu che piazza il parziale 3-10 arrivando fino al 24-19. Ma Roseto appare lanciata. Si va al riposo sul 42-25. Alla ripresa Roseto progressivamente tiene sempre più sotto controllo il match. L’unico in doppia cifra per la Pielle sarà Leonzio con 15 punti. Roseto conduce fino alla sirena e fa sua la coppa.

Il tabellino

Liofilchem Roseto - Toscana Legno Pielle Livorno 84-53 (21-9, 21-16, 20-15, 22-13) Liofilchem Roseto: Aukstikalnis 26 (4/4, 4/10), Traini 13 (3/5, 2/3), Durante 11 (0/0, 3/3), Sacchetti 9 (1/7, 1/3), Dellosto 9 (1/2, 2/5), Guaiana 5 (2/4, 0/0), Donadoni 5 (1/2, 1/4), Tsetserukou 3 (1/4, 0/0), Pastore 3 (0/0, 1/3), Tiberti 0 (0/0, 0/0), Zanier 0 (0/0, 0/0)

Toscana Legno Pielle Livorno: Leonzio 15 (2/6, 2/6), Venucci 9 (0/1, 1/6), Cepic 6 (1/2, 1/3), Del Testa 6 (0/0, 2/4), Vedovato 6 (2/3, 0/0), Bonacini 4 (2/7, 0/2), Donzelli 3 (0/2, 0/3), Campori 2 (0/1, 0/4), Paesano 2 (1/5, 0/0), Zahariev 0 (0/0, 0/0), Baggiani 0 (0/0, 0/0).