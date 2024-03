Magica Pielle: Salerno spazzata via 90-73

Livorno, 27 marzo 2024 - Non si ferma davvero più la Caffè Toscano Pielle. Contro la Virtus Arechi arriva la tredicesima vittoria consecutiva. Record su record per la truppa di Marco Cardani, dopo aver spazzato via Salerno al PalaMacchia per 90-73.

Primato nel girone di regular season sempre più consolidato, a +4 da Herons e a +6 dalla Libertas ko a Piacenza (seppur con una partita da recuperare contro Geko Sant’Antimo), a sole 4 giornate alla fine.

Ancora una volta, ben 5 i giocatori in doppia cifra, con Federico Loschi top scorer di serata con 18 punti a referto.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

SA: Acunzo, Spizzichini, Spinelli, Kekovic, Matrone (all. Amato)

1QT (31-18)

Sblocca subito il risultato la Pielle dopo la palla a due, con l’argentino Chiarini a segno dal perimetro in campo aperto (3-0). Bellissima finta di Kekovic che disorienta in area i difensori PL (3-2). Sempre e solo Chiarini in avvio a segno con fallo: gioco da tre che vale il 6-2. Combinazione vincente sul pitturato tra Lo Biondo e Diouf che schiaccia indisturbato (8-4). In un minuto, due triple in transizione per Ferraro assistito (14-7). Time out Salerno. Acunzo manda a vuoto Pagani e appoggia la palla del 16-11, ma Laganà risponde subito da tre sul ribaltamento (19-11). Prima tripla di serata per gli ospiti con Fraga dall’angolo (22-13). A cui segue quella di Cucco sullo scarico fuori dell’ex Libertas Agostino (22-16). Immediata la replica della PL, sempre da tre, con Federico Loschi (25-16). Lo Biondo, Loschi, sempre dalla distanza. la Pielle prende il largo in chiusura di quarto, con 8 triple in 10 minuti (31-18).

2QT (58-47)

Continua a macinare gioco e punti la Pielle che combina a meraviglia sul pitturato (38-22) al 12’. Tripla di Fraga che fa tornare Salerno a -11 (38-27). Buon momento per la Virtus Arechi che con Acunzo segna da centro area il canestro del -8. Svantaggio ridotto a singola cifra che fa squillare l’allarme a coach Cardani, che subito chiede un time out (40-32). In uscita Lo Biondo a segno con un jumper dalla media (42-32). Che si ripete nonostante il contatto duro in area (48-36). Non demorde Salerno, anzi, prova come può a rimanere attaccata alla partita e lo fa con la tripla del capitano Cucco (48-41). Torna sul -6 di Agostini che si prende gli insulti del PalaMacchia per aver provocatoriamente tirato un bacio alla Sud dopo la tripla messa a segno (50-44). Time out Pielle dopo la tripla di Acunzo. Calo vistoso difensivo della Pielle in questo secondo quarto. Tripla sulla sirena di Laganà che rispedisce la Virtus a -9.

Punteggio all’intervallo lungo: 58-47.

3QT (70-55)

Sfonda quota 60 la Pielle in apertura di terzo quarto con il pivot Giordano Pagani (60-47). Giro di vite in difesa evidente dato dalla Pielle al rientro in campo perchè la Virtus rimane a bocca asciutta per 4 minuti abbondanti. Penetrazione vincente del play Rubbini che resiste al contatto (64-51). Sul ribaltamento, schiacciata di Matrone (64-53). Contropiede letale PL con Rubbini che lancia Lochi in solitaria per la tripla arresto e tiro del 68-53. Ultimo possesso di frazione per la Pielle, che gira palla fino alla bomba mancata di Loschi.

Punteggio alla fine del terzo quarto: 70-55

4QT (90-73)

5 punti di fila per Salerno in avvio di quarto e Cardani corre ai ripari chiamando il time out sul 70-60. Devastante l’uscita di time out Pielle: due bombe solo retina per Laganà e Loschi (76-60). Time out Salerno. Sipario che comincia a calare a metà frazione, complice il canestro di Lo Biondo del 82-67. Partita che ormai non ha più niente da dire. Cardani negli ultimi due minuti ricorre ad ampie rotazioni per il più classico dei garbage time.

Punteggio finale: 90-73