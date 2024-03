Una Pielle forza 12 fa suo il derby della costa: Piombino ko 74-83

Livorno, 24 marzo 2024 - Dodicesima meraviglia della Pielle, che supera Basket Golfo al PalaTenda 74-83.

A Piombino la Caffè Toscano dei record non si ferma e porta a 12 il numero delle vittorie consecutive. Primato ancor più blindato, al termine di una partita senza esclusione di colpi ma uccisa sportivamente al momento giusto con le giocate degli uomini migliori, Chiarini su tutti.

STARTING FIVE PI: Piccone, Venucci, Azzaro, Turel, Berra (all. Cagnazzo) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

Nel primo quarto parte fortissimo Basket Golfo, con Venucci e Berra subito in ritmo. La Pielle non è da meno e con il play Rubbini mette pressione. Il 2/2 di Ferraro dalla lunetta vale il 10-9 al 4’. A metà frazione la Pielle mette il musetto davanti col canestro di Diouf dal pitturato (10-11). A cui segue un botta e risposta di due attacchi particolarmente ispirati: 15-15 al sesto minuto. Prima la tripla di Campori per la Pielle, poi quella di Longo per Piombino: primo quarto ad alto punteggio 23-22.

Nel secondo quarto pesante il canestro di Cappelletti per Piombino alla ripresa del gioco (26-22). Ancor di più quello di Piccone al 14’ dalla media, nonostante i punti preziosi a referto di Loschi per la Pielle: la Solbat allunga sul +6 (31-25). Ma un giro d’orologio dopo, si accende Mateo Chiarini: prima con un 2/2 dalla lunetta, poi con la bomba che vale il 31-30. A confezionare il parziale di 0-8 ci pensa Max Ferraro, anche lui dal perimetro (31-33). Turel con una tripla senza senso riporta Piombino avanti (36-33). Loschi penetra, resiste al contatto e segna con un sottomano di pregevole fattura il canestro del 39-38. Squadre all’intervallo lungo sul 41-38 Piombino.

Nel terzo quarto che parte soft rispetto alle altre due frazioni, con circa 3 minuti di polveri bagnate nei rispettivi attacchi. A spezzare gli indugi per la Pielle ci pensa Chiarini al 23esimo (44-45). Berra riporta avanti però Piombino con la tripla del possesso pieno di vantaggio (48-45) al minuto 25. Fiammata della Pielle: Chiarini da tre, Lo Biondo da due e Loschi dalla lunetta, ribaltano il punteggio al 27’ (49-52). A un minuto dalla terza sirena di serata Piccone capitalizza il tecnico dato alla Pielle a fa 3/3 dalla lunetta (56-55). Punteggio alla fine del terzo quarto: 57-59 Pielle.

Nel quarto quarto la tripla mortifera dell’ex di giornata Almansi per Piombino (60-61), che replica con una secondo round dopo il canestro di Ferraro al 33’ (63-65). A sei minuti dalla fine punteggio sul 65 pari dopo il canestro di De Zardo su assist Almansi. Poi, ecco salire in cattedra Chiarini con la tripla da 8 metri e una scorribanda al ferro: +5 (65-70) a metà frazione. Venucci non ci sta e firma la tripla del controsorpasso, brevissimo visto l’uno-due tra Rubbini e Pagani per la Pielle al 39esimo (71-75). Lo stesso Pagani a rimbalzo centra il +7 che profuma di vittoria (71-78). Non sposta la tripla di Venucci, perchè Chiarini e Ferraro mettono in ghiaccio la partita. Finisce 74-83. Il derby della costa è della Pielle.

Francesco Ingardia