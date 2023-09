Poggibonsi-Livorno 1-4, le pagelle amaranto

Poggibonsi (Siena), 10 settembre 2023 – Queste le pagelle amaranto dopo Poggibonsi-Livorno 1-4.

Biagini 7: Para tutto il parabile e l’imparabile, dà sicurezza sia nelle uscite che tra i pali. Grande inizio per lui.

Nizzoli 6: Regge l’urto con gli attaccanti, peccato per l’infortunio alla mezz’ora. (Dal 35’ Menga 6: Più compiti difensivi che offensivi in un ruolo non congeniale).

Brenna 6: Sufficienza piena per il capitano amaranto.

Ronchi 6: Intervento provvidenziale a fine primo tempo, anche se soffre qualcosa insieme a tutto il reparto.

Brisciani 6: In difficoltà nei primi quarantacinque minuti, si riprende alla grande nella seconda frazione.

Bartolini 6.5: Mezzo voto in più per l’assist, tante ottime geometrie in mezzo al campo. (Dal 61’ Caponi 6: Minuti fondamentali per un prossimo esordio da titolare).

Nardi 7: Oltre al primo gol in amaranto è praticamente ovunque, se il primo passo per ambire a un prestigioso traguardo è avere una quota forte, con lui in campo potremmo essere al sicuro.

Bellini 6.5: Punizione del gol e rigore procurato, estremamente duttile e tanta grinta. Ottima prestazione. (Dall’85 Luci sv: Sempre bello vedere in campo il capitano).

Cesarini 7: Prima il velo che regala il gol a Nardi, poi la rete su rigore che spiazza il portiere. Il mago incanta e fa cantare i tifosi. (Dall’80 Savshak sv).

Giordani 7.5: Nel primo tempo è un assolo del numero 77. Fa praticamente tutto lui, bello spunto di testa in occasione della rete del vantaggio poi l’assist al bacio per il giovane Nardi. Senza dubbio il migliore in campo di questa gara.

Mutton 6.5: Si vede poco nel primo tempo, ma corre per due. La rete dell’uno a quattro è di puro istinto da attaccante. (Dal 72’ Palma 6: Entra e dà una mano alla squadra nei minuti finali).

di Filippo Ciapini