Poggibonsi-US Livorno 1-0, amaranto ancora a secco di vittorie

Poggibonsi, 23 aprile 2023 – Un’ottima prestazione non basta all’Unione Sportiva Livorno 1915 che esce sconfitto contro il Poggibonsi e mette in serio rischio la corsa ai playoff. I ragazzi di mister Lorenzo Collacchioni praticamente attaccano per tutta la partita divorandosi anche ghiottissime occasioni da gol con El Bakhtaoui e Greselin.

Un film già visto dove alla scarsa fase realizzativa dell’US Livorno si contrappone quella degli avversari che, alla prima occasione utile, passano in vantaggio con un bel tiro dai trenta metri di Regoli. Amaranto che si schierano con il 3-4-1-2 composto da Bagheria in porta con Giampà, Fancelli e Benassi nel terzetto di difesa.

A centrocampo insieme a Capitan Luci, che con la presenza di ieri è diventato il recordman amaranto, Pecchia mentre sugli esterni Lorenzoni e Lucarelli. A supporto dell’unica punta El Bakhtaoui la coppia formata da Greselin e Bruzzo. I primi quarantacinque minuti sono forse i migliori visti durante tutta la stagione per i ragazzi di mister Lorenzo Collacchioni per gioco, intensità e occasioni create.

Purtroppo però emergono ancora i limiti in fase di realizzazione dell’US Livorno, soprattutto quando alla mezz’ora di gioco, Faissal El Bakhtaoui si trova praticamente sulla linea della porta con il pallone tra i piedi sparando però addosso al portiere Pacini, il migliore in campo nel primo tempo. Il secondo tempo si apre ancora con gli amaranto in avanti con una grossa occasione di Greselin che, da due passi, calcia male con il mancino.

Il calcio però è spietato, soprattutto quando di fronte si ha uno dei migliori attacchi del campionato. È così che infatti sul ribaltamento di fronte il Poggibonsi passa in vantaggio con Regoli che, dalla lunga distanza, trova il jolly vincente beffando un mal piazzato Bagheria. Lo svantaggio immeritato degli amaranto costringe mister Lorenzo Collacchioni a cambiare assetto tattico cambiando tutto il reparto offensivo.

È proprio il neo entrato Lucatti che, di tacco, prova a sorprendere Pacini ma viene murato dalla difesa di casa. Scoccata l’ora di gioco il Poggibonsi si assesta e prova a chiudere la gara in ripartenza. Amaranto che invece calano di intensità rendendosi pericolosi soltanto da calcio piazzato e con qualche spunto individuale come quello di Luci che, a dieci minuti dal termine, lascia partire un bel destro da fuori area su cui Pacini respinge.

Gli ultimi istanti del match sono un assedio degli amaranto con il Poggibonsi che in qualche modo cerca di spazzare via il pallone per allontanare i pericoli. A tempo praticamente scaduto un Pacini da 8 in pagella salva ancora una volta la sua squadra volando su un colpo di testa di Giuliani. Termina così la partita con l’Unione Sportiva Livorno 1915 che perde per 1-0 contro il Poggibonsi. Una sconfitta che, per quanto visto, non rende giustizia alla prestazione della squadra di mister Lorenzo Collacchioni che ha tenuto i padroni di casa nella propria metà campo praticamente per tutti e novanta minuti. Il calcio però è fatto di episodi e alla fine a sorridere è chi segna una rete in più degli avversari. Forse questo serva di lezione in vista dei playoff: meglio brutti ma vincenti, che belli… ma perdenti.

IL TABELLINO

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Morosi (54' Marafioti), Gistri, De Santis, Tognetti (74' Bellini); Camilli, Mazzolli, Muscas (67' Chiti); Riccobono (79' Motti), Bigozzi; Regoli. A disposizione: Bruni, Grassini, Di Paola, Barbera, Polo. All. Calderini.

US Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni (50' Belli), Pecchia (66' Bamba), Luci, Lucarelli (85’ Giuliani); Bruzzo (56' Lo Faso), Greselin; El Bakhtaoui (56' Lucatti). A disposizione: Fogli, Longo, Camara, Russo. All. Collacchioni.

Arbitro: Riccardo Boaini di Pesaro.

Rete: 47' Regoli.

Note: angoli 0-6, ammoniti Morosi, Mazzolli, De Santis