Ciclismo, ecco il Memorial Osvaldo Ferrini per i giovanissimi

Livorno, 6 aprile 2024 – Con la gara di oggi sabato 6 aprile a Livorno organizzata dal Livorno Cycling Team, si apre per i giovanissimi del pedale la Challenge nel ricordo di Osvaldo Ferrini, indimenticabile dirigente livornese del ciclismo nazionale e dello sport della città labronica.

Tre le prove previste per la speciale classifica della Challenge promossa dal Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo, in pratica quelle che vengono organizzate dalle società livornesi. Dopo quella di oggi, ci sarà il 27 luglio la gara allestita dal G.S. Carli, e l’otto agosto quella organizzata dall’U.C. Donoratico.

Questo il regolamento del X° Memorial Cav. Osvaldo Ferrini. Ogni Categoria dalla G1 alla G6 (sia maschile che femminile) avrà una sua classifica finale a punti separata. Il punteggio sarà assegnato ai giovanissimi, maschi e femmine, che si piazzeranno nei primi cinque posti dell’ordine di arrivo con il seguente punteggio.

Categoria Maschile: 5 punti al 1°, 4 punti al 2°, 3 punti al 3°, 2 punti al 4°, 1 punto al 5°. Per la categoria femminile assegnato lo stesso punteggio.

Sarà poi assegnato alla Società un punto per ogni corridore partente. Possono partecipare alla classifica finale le sole Società affiliate alla Regione Toscana. In caso di una eventuale parità tra uno o più corridori si terrà conto, nella Classifica Finale a Punti, di chi avrà totalizzato più vittorie durante le gare abbinate al “Challenge”: ad ulteriore parità si guarderà chi avrà totalizzato più secondi posti e/o terzi posti (regola valida sia per i maschi che per le femmine).

I premi saranno consegnati ai primi cinque classificati di ogni Categoria dalla G1 alla G6 sia maschi che femmine e alle prime cinque Società classificate. La premiazione finale si svolgerà nel mese di Dicembre, in sede da stabilire, ed ogni vincitore, vincitrice e Società di appartenenza, riceveranno direttamente l’invito di premiazione. Il premio dovrà essere ritirato solamente dal vincitore o dalla vincitrice, eventuali deroghe saranno autorizzate dall’organizzazione.