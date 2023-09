Basket: la Libertas si presenta. Cori e sorrisi, “Saremo protagonisti”

Livorno, 6 settembre 2023 - Serata di presentazioni ufficiali per il settore giovanile e prima squadra della Libertas 2023/24, di fronte al popolo libertassino presente per l’occasione in un noto ristorante lungo il Romito.

Una location suggestiva per un passaggio formale che si ripete negli anni: «Il mare, il salmastro, l'amaranto: in una parola Livorno. In altri termini la Libertas, la squadra della città. Tutti insieme. Con i tifosi». Questo lo slogan scelto dalla società per la presentazione dei roster.

Libertas, la prima squadra sul palco (Foto Novi)

Ad aprire le danze è stato il settore giovanile della Basket Academy Livorno, nata dopo la fusione tra Libertas e Invictus, a cui compete gestire e curare la fucina amaranto di talenti da allevare; giovani prospetti da plasmare e crescere fino al salto in prima squadra, per i giocatori di maggior talento e qualità.

Sul palco per la prima foto di squadra stagionale tutti bambini e ragazzi dell’Academy. Dalla propedeutica, agli Under (nati dal 2013 al ’17, U13-14 Silver e Gold- 15 Bianco, Amaranto e Gold- 17 Silver - 19 Silver e Gold), fino alla prima squadra LBA di Serie D. Dopodiché, passerella d’onore per il presidente Roberto Consigli, la dirigenza, lo staff tecnico al completo guidato da coach Marco Andreazza e prima squadra LL. Quanto ai giocatori, uno dopo l’altro i vecchi senatori (Fratto, Fantoni, Forti, Ricci, Saccaggi) e i nuovi acquisti (Tozzi, Buca, Allinei) hanno ricevuto il saluto e il calore dei tifosi libertassini e degli ‘Sbandati’ presenti. Tanti i temi al centro della presentazione: dalle aspettative e obiettivi stagionali, alla preoccupazione per qualche infortunio di troppo che potrebbero condizionare l’inizio di stagione degli amaranto. Anche perché questa ‘passerella istituzionale’ precede di pochi giorni la prima uscita ufficiale di stagione della LL, impegnata questo sabato alle 20.45 al Modigliani Forum nel derby contro i cugini-rivali della Pielle, in un match valido per il primo turno di Supercoppa. L’auspicio e l’ambizione della dirigenza e del popolo Libertas tutto è quello di vedere una squadra in campo in grado di recitare il ruolo di attore protagonista anche quest’anno nel campionato di B1, sia nel gioco espresso, nelle prestazioni e nei risultati. «Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati - le parole del presidente Consigli -. Sarà una stagione, faticosa, lunga e complessa, con una formula tutta da scoprire, in un campionato molto vicino alla Serie A2. L’aspettativa e l’auspicio è essere protagonisti in campionato con l’obiettivo di migliorare i risultati conseguiti nella passata stagione».