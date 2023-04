“Ricordiamoci che siamo il Livorno”. Collacchioni è carico, al Picchi c’è la Pianese

Livorno, 1 aprile 2023 – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Pianese. La data è domenica 2 aprile, ore 14.30: gli amaranto sfidano al Picchi la seconda squadra in classifica.

La squadra di Collacchioni ha il compito di rimediare alla brutta prestazione vista nell’ultima sfida nel pareggio contro l’Ostia Mare e la pausa è stata un ottimo momento per riprendere le forze fisiche e mentali.

Purtroppo però, nel corso della sosta la squadra ha subito numerosi infortuni: "Abbiamo tanti giocatori fuori, sono state due settimane di preparazione alla partita dove invece di recuperare quelli già indisponibili se ne sono aggiunti altri”, ha detto il mister in conferenza stampa. Oltre alla squalificato Elia Giampà infatti ai già noti Andrea Fancelli, Michele Bruzzo e Francesco Neri, oltre ai lungodegenti Apolloni e Bontempi, si sono aggiunti Gian Marco Neri, Matteo Frati con Faissal El Bakhtaoui e Stefano Longo che, seppur convocati, non saranno al 100%.

La situazione indisponibili però non abbatte l’allenatore amaranto, anzi, lo carica ulteriormente: "Sarà una bella partita sicuramente. Proveremo a dare fastidio, ho sensazioni positive perché voglio vedere il lavoro di queste settimane e soprattutto una squadra cresciuta. La Pianese ha fatto un grande campionato e questo è un dato di fatto, sappiamo già che vista la classifica verranno qua per vincere perché è l’unico risultato per dare fastidio alla prima in classifica”.

Uno stimolo in più per fare risultato davanti al pubblico di casa: "Dobbiamo ricordarci che siamo il Livorno, bisognerà dare il massimo per i nostri tifosi e rimediare alla prestazione di domenica scorsa che ha lasciato tutti poco soddisfatti – ha detto – Mancano sei partite e dobbiamo fare più punti possibili, è una promessa che faccio a me stesso. È una promessa che faccio a me stesso”.