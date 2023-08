Us Livorno, in arrivo il centravanti classe 1989 Sacha Cori

Livorno, 29 agosto 2023 – L’Unione Sportiva Livorno 1915 potrebbe aver trovato la sua nuova punta titolare. Dopo tanti nomi, trattative tramontate, incontri e accordi non trovato la società amaranto ha puntato forte sul prossimo centravanti.

Si tratta di Sacha Cori, cercato già in passato, e inseguito nuovamente nelle scorse settimane. L’attaccante classe 1989, inizialmente aveva rifiutato la proposta amaranto per giocarsi le proprie carte in Serie C salvo poi ripensarci.

Per l’ex Albinoleffe infatti la piazza dell’US Livorno è sempre stata gradita ma c’erano sempre tantissimi fattori di mezzo, tra cui quello economico, a mettere dei paletti che sembravano invalicabili.

È così che però l’accordo sembra essere stato trovato con il giocatore che ieri ha rescisso il suo contratto con l’Alessandria, squadra con cui nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze e 4 reti.

Un colpo dunque che sarà ufficializzato a breve e che vede in Sacha Cori l’attaccante fulcro su cui mister Giancarlo Favarin punterà per le ambizioni di classifica e la vittoria del titolo. L’Unione Sportiva Livorno 1915 dunque ha trovato il suo centravanti, la stagione adesso può davvero partire.

Il prossimo impegno sarà infatti la trasferta di Coppa Italia contro il Seravezza Pozzi valida per il primo turno dove non è da escludere che il neo arrivato possa addirittura già esordire dal primo minuto. Non resta altro che aspettare la comunicazione ufficiale da parte dell’US Livorno.