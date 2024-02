Super Sara Franceschi: la livornese è bronzo ai mondiali di Doha

Livorno, 18 febbraio 2024 – In una città con una miriade di sportivi arrivati ad alti livelli c’è una stella in più. Sara Franceschi, 25 anni, della LivornoAquatics, atleta delle Fiamme Oro, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto di Doha nei 400 misti. Una domenica di grandi emozioni per Sara e per la sua famiglia. Il papà Stefano è tra l’altro il suo allenatore. Per Sara, con questa medaglia, è arrivato anche il pass per le Olimpiadi. Dunque un doppio trionfo.

Dopo le eliminatorie il raggiungimento della finale e la bella affermazione sul terzo gradino del podio. In una gara di grande carattere, non semplice ma che ha mostrato il carattere di un’atleta che aveva già negli scorsi anni ottenuto importanti affermazioni.

"Non ci credo, una prestazione per me importantissima. Oggi davvero ho dato tutto quello che avevo e sono contentissima. Sino alla fine non pensavo di essere nemmeno in finale: davvero non ci credo ancora". Sara Franceschi ha commentato cosí, ai microfoni di Rai Sport, la vittoria del bronzo. Quella dei 400 misti era l’ultima gara individuale.